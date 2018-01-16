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嘉明輪擱淺抽油6萬噸 油污危機解除

發稿時間：2018/01/16 18:54

最新更新：2018/01/16 19:04

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國籍雜貨船嘉明輪16日在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，所幸擱淺5天的嘉明輪，尚未有油污外洩情況。（澎湖環保局提供）中央社　107年1月16日國籍雜貨船嘉明輪16日在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，所幸擱淺5天的嘉明輪，尚未有油污外洩情況。（澎湖環保局提供）中央社　107年1月16日

（中央社澎湖縣16日電）澎湖海域擱淺5天的國籍雜貨船嘉明輪，今天在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，總共抽移除殘油有近6噸，油污危機解除，目前仍剩船體的移除計畫。

船東委託的海歷海事工程把握今天的好天氣，海象趨穩，工程人員立即展開佈纜與抽油工作，在中午前順利移除各艙間的殘油，其中柴油有4534公升、滑油與廢油有1320公升，工作船在下午完成移除和固繫作業後，駛返高雄。

由於海事工程昨天首度登船，發現右舷機艙船殼有破洞，左舷相對處也出現約20公分裂痕，今天完成油料移除後，未來僅剩下船體的移除作業。

航行台澎間的貨輪「嘉明輪」11日凌晨2時20分，疑因絞網船隻失去動力漂流，曾試圖拋錨失敗，擱淺在澎湖東吉嶼東北方100公尺，船身破洞進水，船上8名船員由海巡人員順利救出。1070116

擱淺5天的國籍雜貨船嘉明輪，16日在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，漏油危機紓解。（澎湖環保局提供）中央社　107年1月16日擱淺5天的國籍雜貨船嘉明輪，16日在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，漏油危機紓解。（澎湖環保局提供）中央社　107年1月16日
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