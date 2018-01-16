嘉明輪擱淺抽油6萬噸 油污危機解除

國籍雜貨船嘉明輪16日在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，所幸擱淺5天的嘉明輪，尚未有油污外洩情況。（澎湖環保局提供）中央社 107年1月16日

（中央社澎湖縣16日電）澎湖海域擱淺5天的國籍雜貨船嘉明輪，今天在海象穩定下，船東委託的海歷海事工程完成佈纜並進行抽油，總共抽移除殘油有近6噸，油污危機解除，目前仍剩船體的移除計畫。



船東委託的海歷海事工程把握今天的好天氣，海象趨穩，工程人員立即展開佈纜與抽油工作，在中午前順利移除各艙間的殘油，其中柴油有4534公升、滑油與廢油有1320公升，工作船在下午完成移除和固繫作業後，駛返高雄。



由於海事工程昨天首度登船，發現右舷機艙船殼有破洞，左舷相對處也出現約20公分裂痕，今天完成油料移除後，未來僅剩下船體的移除作業。



航行台澎間的貨輪「嘉明輪」11日凌晨2時20分，疑因絞網船隻失去動力漂流，曾試圖拋錨失敗，擱淺在澎湖東吉嶼東北方100公尺，船身破洞進水，船上8名船員由海巡人員順利救出。1070116



