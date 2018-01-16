死意堅決 男子鐵鍊勒頸自駕斷頭

苗栗縣竹南警分局16日接獲民眾通報，竹南鎮大埔二街與科專三三路旁，疑似有1具屍體躺在汽車內，車旁還有人頭，經查為蔡姓男子以鋼繩勒頸駕車自殺，身首異處。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣竹南警分局晚間指出，今天下午接獲民眾通報，竹南鎮大埔二街與科專三三路旁，有1具屍體躺在汽車內，車旁還有人頭，經查為蔡姓男子駕車以鐵鍊勒頸自殺，身首異處。



竹南分局指出，死者為設籍高雄的57歲蔡姓男子，根據現場跡證判斷，蔡男先以鋼繩纏繞在自己脖子上，另一頭綁住路旁電燈桿，最後坐上駕駛座踩油門，因拉力過大，當場斷頭身亡。



警方抵達時，自小客車引擎尚未熄火，排檔位置在D檔，現場無打鬥痕跡，車內留有購買鋼繩之發票以及一封遺書，警方循發票找到店家，確認為死者本人購買，另外，遺書簡單敘述「對不起家人，一生已經足夠」，已排除他殺可能。



蔡男死意堅決，自殺方式罕見，連警方都覺得不可思議，晚間連絡家屬前往認屍，死者胞弟向警方表示，哥哥婚後工作不順利，和家人感情不睦，十幾年前離婚後就沒有消息，不清楚哥哥為何用這種方式結束自己的生命。



警方呼籲民眾珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1070116