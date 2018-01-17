漁船走私百公斤毒及保育龜 暗艙藏通緝犯

漁船「昌盛6號」16日在桃園外海遭海巡人員攔下，當場查獲毒品154公斤及食蛇龜、柴棺龜，暗艙內還躲藏一名通緝犯，訊後將船上6人移送法辦。中央社記者王朝鈺攝 107年1月17日

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）海巡署台北機動查緝及基隆海巡隊等單位，昨天在桃園外海攔下漁船「昌盛6號」，查獲毒品154公斤及食蛇龜、柴棺龜，暗艙內還躲藏1名通緝犯，訊後共將船上6人移送法辦。



台北機動查緝隊去年10月接獲線報，張姓男子多次駕駛新竹籍「昌盛6號」船前往中國大陸福建省平潭縣外海停留，期間並違規關閉「航行記錄器」，隨即會同岸巡第一、二總隊及基隆海巡隊等單位組成專案小組全力查緝。



台北機動查緝隊副隊長陳佐霖表示，經過2個多月追查，發現漁船14日從新竹南寮出港，專案小組昨天下午3時許在桃園竹圍外海40浬處登船檢查，當場查獲毒品安非他命34公斤、鹽酸麻黃鹼120公斤、不明咖啡色粉末276公斤，及保育類食蛇龜、柴棺龜共69隻，並在暗艙內逮捕槍砲通緝犯35歲張姓男子。



陳佐霖指出，初步研判這批貨是要輸入到台灣，而食蛇龜是台灣的保育類動物，一般大多從台灣輸出，為何會有食蛇龜從中國大陸走私來台，究竟烏龜是否有病變或異種等情形，後續將請相關單位檢查。



海巡署政務副署長胡意剛表示，行政院長賴清德財昨天上午率領團隊前往海巡署視導緝毒實務訓練及反毒工作，台北機動查緝隊當天下午就會同相關單位成功查獲毒品走私案，充分展現政府緝毒、反毒決心。1070117



