涉關說 司改會要求林洲富辭法評會委員

民間司法改革基金會、台北律師公會成員等多人17日召開記者會，要求法官林洲富應立即辭去法官評鑑委員會委員一職。司法院秘書長呂太郎表示，林洲富已請辭召委。中央社記者郭日曉攝 107年1月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）民間司改會不滿有爭議的法官林洲富擔任第四屆「法官評鑑委員會」召集委員，今到司法院前抗議，要求林辭去法評會委員。司法院秘書長呂太郎表示，林洲富已請辭召委。



民間司法改革基金會董事長林永頌、執行長陳雨凡、評鑑組召集人施泓成以及台北律師公會常務理事林俊宏今天到司法院門口召開記者會，要求林洲富應立即辭去法官評鑑委員會委員一職。



民間司改會新聞稿指出，林洲富因涉及「包庇關說案」，是一位有高度的爭議性人物，當選評鑑委員已遭法官內部與外界多所批評，竟然還進而擔任召集人，勢將導致評鑑委員會日後所作出的每一號決議，正當性受到高度質疑。



林永頌說，法評會是由3名法官、1名檢察官、3名律師及4名學者及社會公正人士共11人組成；林洲富具有爭議性，遺憾的是這麼多的法官居然選他當評鑑委員，更遺憾的是，司法院長許宗力居然挺他當臨時召集人，讓他日後有機會擔任正式召集人，他想問「許宗力到底要不要司法改革」。



林永頌也談到，民間企業會兼顧產品生產、不良率及客訴處理，但現在的司法不顧不良率及客訴，如果法官評鑑制度失靈，人民也許可以直接到監察院陳情，不一定要透過團體，「我們也開始慎重考慮，是否要學習企業界建立淘汰機制，討論要不要淘汰排名在後3%、5%的法官，如果這樣不妥，也可以思考要不要公布這些名單，這樣或許會對其他法官有好的影響，他們會避免落入這個區間」。



呂太郎在「大法庭制度」公布記者會中，面對記者提問林洲富案相關問題時表示，法官界也蠻關心這件事情，林洲富在看完法官論壇中相關評論後，為避免外界有所疑慮，已自動請辭召委一職。



呂太郎也說，針對許宗力請林洲富擔任臨時召集人一事，是因第一次開會前，會將名單送給院長圈選，因林是法官票選的最高票，所以排在名單最前面，院長選林或許是一個巧合。



民間司改會新聞稿內容提到，林洲富涉及的「包庇關說案」發生在2010年，當時的最高法院法官蕭仰歸，為兒子肇事逃逸的案件關說；案件進入二審時，在改判「無罪」的判決書上簽名；對於同儕關說的不法情事，林洲富不僅沒有主動揭露，甚至於偵訊中否認曾聽到關說，因而被法官界質疑。1070117



