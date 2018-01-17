北車特定區災防兵推 加強整體疏散

台北市消防局17日表示，台北車站特定區內有多條交通動線及多處購物商場，空間結構複雜，且單日轉乘或出入民眾最高可達50萬人次，安全議題受矚目，將加強整體疏散考量及各單位橫向聯繫。圖為台北車站特定區內各區地理位置圖。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北車站特定區眾多交通幹線及人潮匯流，台北市政府今天集結相關單位舉辦災害防救兵棋推演，藉此驗證SOP及找出不足之處，未來將加強整體疏散考量及各單位橫向聯繫。



台北市消防局今天發布新聞稿表示，台北車站特定區內包括有台鐵、台北捷運、高鐵及桃園捷運等交通動線，還有4條地下街和微風廣場等購物商場，各自縱橫連通在地下空間，使用空間結構複雜，且單日轉乘或出入民眾最高可達50萬人次。



由於台北車站特定區人潮聚集、流動率高，且不特定出入人員眾多，安全議題受到關注和重視。



消防局指出，除積極輔導防火管理協議會針對特定區各防災議題整備外，也要求依消防法每半年模擬各類災害辦理自衛消防編組演練。



台北市政府今天特別整合特定區內各場域成員，於上午9時到12時舉辦災害防救兵棋推演，假設交通線路共構區遭人破壞並引發火災和大量濃煙，考驗特定區平時運作機制和搶救作為。



消防局、警察局、交通局和衛生局等單位共同參與演練，台北市副市長鄧家基全程參與督導。



鄧家基講評表示，北市府去年8月和11月已在特定區辦理過半預警式實兵演習，並由專家學者組成評核委員小組檢視和建議；這次兵推除瞭解先前缺失是否改善完成外，也要檢證相關標準作業程序（SOP）是否確實可行，以提升、改善公安。



消防局整備應變科副大隊長呂佳憲接受中央社訪問時指出，這次演練仍有可精進之處，經專家學者建議，像是排煙系統應可調整為因應不同災害類型而控制，相關單位要經常維持橫向聯繫，特定區疏散應以整體為考量規劃，未來設置前進指揮所相關資通訊也要整合等。



呂佳憲說，演練目的就是要盡量找出缺失，才能持續滾動式修正改進，將災害損失降至最低。1070117