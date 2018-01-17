/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

北車特定區災防兵推 加強整體疏散

發稿時間：2018/01/17 15:36

最新更新：2018/01/17 18:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市消防局17日表示，台北車站特定區內有多條交通動線及多處購物商場，空間結構複雜，且單日轉乘或出入民眾最高可達50萬人次，安全議題受矚目，將加強整體疏散考量及各單位橫向聯繫。圖為台北車站特定區內各區地理位置圖。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月17日台北市消防局17日表示，台北車站特定區內有多條交通動線及多處購物商場，空間結構複雜，且單日轉乘或出入民眾最高可達50萬人次，安全議題受矚目，將加強整體疏散考量及各單位橫向聯繫。圖為台北車站特定區內各區地理位置圖。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北車站特定區眾多交通幹線及人潮匯流，台北市政府今天集結相關單位舉辦災害防救兵棋推演，藉此驗證SOP及找出不足之處，未來將加強整體疏散考量及各單位橫向聯繫。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，台北車站特定區內包括有台鐵、台北捷運、高鐵及桃園捷運等交通動線，還有4條地下街和微風廣場等購物商場，各自縱橫連通在地下空間，使用空間結構複雜，且單日轉乘或出入民眾最高可達50萬人次。

由於台北車站特定區人潮聚集、流動率高，且不特定出入人員眾多，安全議題受到關注和重視。

消防局指出，除積極輔導防火管理協議會針對特定區各防災議題整備外，也要求依消防法每半年模擬各類災害辦理自衛消防編組演練。

台北市政府今天特別整合特定區內各場域成員，於上午9時到12時舉辦災害防救兵棋推演，假設交通線路共構區遭人破壞並引發火災和大量濃煙，考驗特定區平時運作機制和搶救作為。

消防局、警察局、交通局和衛生局等單位共同參與演練，台北市副市長鄧家基全程參與督導。

鄧家基講評表示，北市府去年8月和11月已在特定區辦理過半預警式實兵演習，並由專家學者組成評核委員小組檢視和建議；這次兵推除瞭解先前缺失是否改善完成外，也要檢證相關標準作業程序（SOP）是否確實可行，以提升、改善公安。

消防局整備應變科副大隊長呂佳憲接受中央社訪問時指出，這次演練仍有可精進之處，經專家學者建議，像是排煙系統應可調整為因應不同災害類型而控制，相關單位要經常維持橫向聯繫，特定區疏散應以整體為考量規劃，未來設置前進指揮所相關資通訊也要整合等。

呂佳憲說，演練目的就是要盡量找出缺失，才能持續滾動式修正改進，將災害損失降至最低。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP