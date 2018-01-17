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自中國買信用卡資料 集團盜刷變現被逮

發稿時間：2018/01/17 16:39

最新更新：2018/01/17 16:39

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（中央社記者蘇木春台中17日電）何姓男子等9人組成網路盜刷信用卡集團，自中國購買台灣民眾信用卡資料，向銀行變更聯絡手機號碼，涉嫌盜刷商品販賣牟利，刑事局獲報追查，昨天將何男等9人逮捕，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第八大隊偵四隊隊長鄭惠明今天受訪表示，刑事局民國106年8月中旬接獲銀行報案，指出遭歹徒自不明管道取得客戶信用卡資料，打電話至銀行客服中心變更持卡人聯絡手機門號，以取得銀行所發送的動態密碼（OTP）再用信用卡資料在網路盜刷。

警方調查發現，35歲何姓男子自106年5月起，自中國購買台灣民眾的信用卡個資後，利用國內、外網路購物商店盜刷交易，網路位址刻意利用跳板程式，登記的手機號碼也登記在外籍人士名下，以躲避警方追查。

盜刷集團並吸收車手，負責收取盜刷商品再轉售牟利，或盜刷購買遊戲點數、旅遊電子票券，並以國外註冊的電子郵件信箱接收電子票券，製造斷點以規避警方查緝。

刑事局清查發現有14家銀行、46名持卡人與50張信用卡遭盜刷，損失累計達新台幣452萬餘元，經報請台灣台中地方法院檢察署與台灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮，並與台中市警局霧峰分局、第六分局及基隆市警察局刑警大隊等單位共同偵辦。

辦案人員16日晚間兵分多路，到集團共計9名成員住家及12處據點搜索，拘提何姓男子等9人到案，查扣電腦、手機、刷卡側錄機、寄貨單存根及疑似盜刷的衣物、皮包與球鞋等贓證物，訊問後何男等9人依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦。1070117

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