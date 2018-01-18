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上網辦民營貸款淪為車手 被騙還遭送辦

發稿時間：2018/01/18 14:26

最新更新：2018/01/18 16:19

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台南市李姓餐飲店老闆娘上網申辦民營貸款，卻落入詐騙集團圈套，淪為車手，直到警方持拘票上門才知被騙，警方訊後依詐欺罪嫌移送台南地方法院檢察署偵辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月18日台南市李姓餐飲店老闆娘上網申辦民營貸款，卻落入詐騙集團圈套，淪為車手，直到警方持拘票上門才知被騙，警方訊後依詐欺罪嫌移送台南地方法院檢察署偵辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月18日

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市李姓餐飲店老闆娘上網申辦民營貸款，卻落入圈套，自有帳戶不只被詐騙集團利用，還幫忙提款轉帳，直到警方持拘票上門，才知自己不知不覺變成車手。

台南市警局第五分局偵查隊長郭乃榮今天告訴中央社記者，李姓老闆娘因無法從銀行取得貸款，106年12月上網申辦民營貸款，對方要求李女帳戶必須有資金流動才能核貸，李女不疑有他，把帳戶存摺及金融卡寄出，還告訴對方密碼。

詐騙集團見李女落入圈套，進一步告知已將新台幣4萬元匯進李女帳戶，再要求李女把錢領出，存進另一個帳戶；李女因想順利取得貸款，一一照辦，卻不知她要存款的帳戶已被列為警示帳戶。

警方得知後持拘票上門，李女才知自己變成詐騙集團的車手，但已來不及，警方訊後依詐欺罪嫌移送台南地方法院檢察署偵辦。

台南另一林姓女上班族，同樣需錢甚急，去年11月也是上網申辦民營貸款，對方要求林女先附上帳戶存摺、金融卡及密碼，再以提高信用額度為由，要求林女匯款到自己的帳戶，林女疑向他人陸續借了100多萬元入帳，結果全被詐騙集團領走，帳戶還遭利用，成為警示帳戶，林女接到銀行通知後得知受騙報警。1070118

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