微電影宣導預防犯罪 北市員警創作獲獎勵

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市警察局跟潮流，推出犯罪預防微電影，由員警在閒暇時拍攝，警方今公布得獎名單，團體組第一名是中山分局拍攝的「僥倖」，個人組則由南港分局警員葉奕杭的「轉念」奪冠。



台北市警察局指出，每年1月到3月酒後駕車肇事件數占全年度三分之一以上，「僥倖」內容恰好和防酒駕相呼應。



台北市警局今天召開「犯罪預防微電影發表暨防制酒駕」記者會，副局長張傳忠表示，微電影結合網路及社群媒體宣導，已成犯罪預防宣導主流，辦理犯罪預防微電影比賽，鼓勵各單位員警利用勤餘時間，自行拍攝犯罪預防微電影，主題為交通安全、防詐騙、防制毒品、婦幼安全。



張傳忠說，這次比賽共18組報名，包含團體組12組、個人組6組，獲獎單位和員警有行政獎勵及獎勵金，團體組第一名由中山分局拍攝影片「僥倖」獲得，個人組第一名是南港分局警員葉奕杭拍攝的「轉念」。



張傳忠表示，比賽獲獎最多類型是酒駕警示影片，經統計，去年取締酒駕共1萬1332件、移送6459件，酒駕肇事發生91件，導致2死73傷，並發現每年1月到3月酒後駕車肇事件數占全年度三分之一以上。



他說，團體組第一名拍攝的影片「僥倖」內容和春節防酒駕相呼應，且尾牙及農曆春節將屆，已要求各分局針對易發生酒後駕車違規路段加強攔檢取締。



個人組第一名影片「轉念」，描述一名窮苦潦倒的民眾，行經超商時發現一輛機車懸掛他人包包，因貪念偷走包包後衍生後續違法行為，影片最後描述主角若回歸行竊當時，寧願選擇不同方式，警世意味濃厚。相關得獎影片將放置臉書「台北波麗士」。1070118