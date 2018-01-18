中油天然氣注氮釀氣爆 居民誤認砲彈聲

中油天然氣事業部苗栗供氣中心18日進行天然氣注氮試車發生氣爆意外，附近住戶形容，當時爆裂巨響，有如空襲砲彈聲，大家都嚇一大跳。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年1月18日

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）中油天然氣事業部苗栗供氣中心今天進行天然氣注氮試車發生氣爆意外，造成5名員工輕重傷送醫；附近年長住戶形容，當時爆裂巨響，有如空襲砲彈聲，大家都嚇一大跳。



位於苗栗縣銅鑼鄉中平村的中油苗栗供氣中心，上午10時40分許傳出工安意外，消防局獲報派遣人車前往救援，初步查看現場為添加液態氮至天然瓦斯中，因施工中壓力過大造成連接管線脫落產生氣爆，共有5人受傷，陸續送往苗栗市大千醫院救治。



5名傷者包括張姓（27歲）、廖姓（62歲）、陳姓（25歲）、賴姓（35歲）及謝姓（47歲）男子，送醫時均意識清楚，其中謝姓男子胸痛、胸悶、四肢多處擦傷，傷勢較嚴重，須住院觀察，其餘4人皆為四肢輕微擦傷。



事發第一時間，媒體趕赴現場採訪，遭廠區人員以「國防設施不能亂拍」為由拒於門外，隨後雖有管理幹部出面，態度同樣低調，對於意外發生原因說法避重就輕，並指受傷員工僅為操作過程中發生「單純、很小的皮肉傷」。



不過，氣爆高壓將鐵皮屋頂衝破一個大洞，附近居民也飽受驚嚇，一名老婦指出，意外發生時，她與鄰居原本坐在一起聊天，突然聽見「碰」一聲巨響，「就像以前空襲的砲彈聲一樣」，趕緊起身往廠區方向望見一陣白色氣體直沖天際，大家都嚇了一大跳。



中油天然氣事業部北區營業處處長王澤為指出，苗栗供氣中心因氣源特殊，擬利用惰性氣體特性，在天然氣中注入氮氣以降低熱值，幫助完全燃燒，同仁上午試車操作時，疑因注氮設備未鎖緊，接頭鬆脫，導致高壓氣體噴濺波及人員，詳細意外原因仍有待進一步查明。



銅鑼鄉中平村長邱徐永表示，中油供氣中心設於當地已久，廠方應加強工安維護，否則村民無法安心「要如何過日子？」1070118