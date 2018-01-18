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中油苗栗氣爆釀5傷 明將公布調查報告

發稿時間：2018/01/18 16:31

最新更新：2018/01/18 17:11

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中油天然氣事業部苗栗供氣中心18日進行天然氣注氮試車發生氣爆意外，造成5名員工輕重傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月18日中油天然氣事業部苗栗供氣中心18日進行天然氣注氮試車發生氣爆意外，造成5名員工輕重傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月18日

（中央社記者黃雅娟台北18日電）中油苗栗供氣中心今天進行天然氣摻氮測試作業，因接頭脫落，導致5名中油員工受傷。中油表示，本次工安意外不影響供氣及供電，將於明天公布初步調查報告。

苗栗縣消防局上午10時40分許獲報銅鑼鄉中平村請求救護，前往現場發現是中油苗栗供氣中心疑因氮氣填充入天然瓦斯內，造成壓力過大產生氣爆，共有5名傷患，陸續送往苗栗市大千醫院救治。

中油下午發布說明資訊表示，由於進行天然氣摻氮測試作業，10時45分左右，因為接頭脫落，導致5名同仁受傷，其中一位臉頰遭刺穿、另一位手與上唇都在進行清創手術，可能需要住院治療，其他3位經過包紮後離開醫院，這5名傷患都是中油內部員工，並非外包人力。

5名傷患分別是張姓（27歲）、廖姓（62歲）、陳姓（25歲）、賴姓（35歲）、謝姓（47歲）男子，送醫時均意識清楚。

廠區人員面對媒體態度低調，僅願意透露5名傷者操作天然氣注氮設備時，氣體內有雜質噴濺出來當下沒有注意到才造成「皮肉傷」，因廠區內無醫療器材，才報請119協助送醫。

中油表示，有關接頭脫落原因，有待工安部門進一步調查確認，本次工安意外，並不影響天然氣供應，該天然氣也非供應電廠使用，不影響供電。

中油近日工安事件頻傳，林園廠四輕工場剛完成歲修後陸續起爐，17日晚間因起爐操作不正常，產生巨大聲響和火光，並有明顯粒狀污染物，引起附近民眾關注。高雄市環保局今天依違反空氣污染防制法開罰新台幣100萬元。

大林廠則在9日晚間8時許因為氫氣純化裝置控制閥故障，廢氣排放到燃燒塔，燃燒塔烈燄沖天，引發居民虛驚，大約數十分鐘後排除狀況，機械恢復正常；環保局將依空污法裁罰新台幣100萬元。

中油董事長戴謙106年12月在立法院表示，106年累計至12月5日為止，包含委外的工安事件共有100件，其中交通占31%、施工設備故障占25%、管線腐蝕7%等。工安造成死亡人數，各年度分別為103年2人、104年沒有、105年2人、106年至今1人。1070118

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