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地獄天使鬼門關搶人 楊俊勇看透人生

發稿時間：2018/01/18 17:15

最新更新：2018/01/18 17:15

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（中央社記者王鴻國新北18日電）「救人分秒必爭」，去年救了4名OHCA患者且成功康復出院的新北消防局五股分隊員楊俊勇，被封為地獄天使，他說，平常都會捐款，還曾在冷凍庫救昏迷工人，鬼門關搶人，很驚險。

新北市消防局遴選出106年度菁勇績優之人員及分隊，以表揚同仁在緊急救護及災害搶救領域優異表現。由於入選的同仁都很優秀，因此，打火兄弟們都給了優選者不同封號。

其中，五股分隊隊員楊俊勇，執行4件急救OHCA（到院前心肺功能停止）患者成功且康復出院，因此被譽為「地獄天使」，他謙虛的說，沒有那麼厲害，就是做好自己的工作，他也熱愛這份工作，救回一命，很有成就感。

楊俊勇說，從事消防工作邁入第16年，去年4件救回案件中，一件是在某建物地下室的冷凍庫，當時施工的工人因環保冷媒外洩，當場昏迷，他們帶著空氣呼吸器衝到地下室，先把人搬到一樓，再進行心肺復甦術（CPR），從鬼門關救回寶貴性命。

永利分隊隊員劉育丞執行829件緊急救護勤務次數，如此爆肝出勤，被同仁封為「救護肝鐵人」；另有指揮中心隊員張育齊執行23件救護線上諮詢成功，成為「關鍵之聲」的最佳人選。

另外，國光分隊隊員陳建宏執行3次操作雲梯車升梯具體作為，被稱作「風雲高手」。而搶救類項目最佳團隊由執行592件出勤火災次數的新店分隊獲得，局內稱譽這支隊伍是「烈焰雄兵」。

新北市消防局長黃德清今天主持局報會議，親自頒獎表揚遴選出106年度菁勇績優人員及分隊，希望藉由本次年度表揚，激勵提振士氣，激發榮譽心。

黃德清表示，同仁平時工作上不僅表現積極，並經常有同仁為善不欲人知，休假期間也熱心助人，為適時獎勵工作上優秀同仁，自100年開始辦理菁勇績優人員表揚，以勉勵全體同仁持續秉持熱忱共同守護市民，建構新北市為安全城市。1070118

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