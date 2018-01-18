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年輕消防員獲鳳凰獎楷模 感謝家人支持

發稿時間：2018/01/18 17:37

最新更新：2018/01/18 18:43

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內政部消防署18日舉辦106年度「鳳凰獎」楷模表揚典禮，獲獎的田志中（左）目前在苗栗縣消防局服務，他說，擔任特搜隊員參與許多救難案，10年工作生涯最感謝家人支持。中央社記者劉建邦攝　107年1月18日內政部消防署18日舉辦106年度「鳳凰獎」楷模表揚典禮，獲獎的田志中（左）目前在苗栗縣消防局服務，他說，擔任特搜隊員參與許多救難案，10年工作生涯最感謝家人支持。中央社記者劉建邦攝　107年1月18日

（中央社記者劉建邦台北18日電）在苗栗縣消防局服務的田志中，外型帥氣，30歲獲得消防署鳳凰獎楷模，他說，擔任特搜隊員參與許多救難案，10年工作生涯最感謝家人支持；他的妻子表示，最擔心老公出勤山難救災。

內政部消防署今天舉辦106年度「鳳凰獎」楷模表揚典禮，行政院長賴清德、內政部長葉俊榮特別出席表揚72名全國消防、義消、防火宣導、救護及災害防救志工等楷模。

消防署表示，「鳳凰獎」象徵消防最高榮譽，當選72名楷模，包含30名消防人員、30名義消人員、6名防火宣導志工、3名救護志工及3名災害防救志工。

外型帥氣的田志中和妻子共同出席頒獎典禮，他受訪時說，民國96年從警察專科學校畢業後就開始擔任消防工作，至今已10年，目前在苗栗縣消防局擔任特搜隊員。

他說，曾經歷過民國102年雪霸山難搜救，當時因遇到暴風雨來襲，搜救時間長達125小時，自己最有印象的救難案件是104年復興航空空難時擔任潛水員以及105年發生在台南維冠大樓倒塌搜救任務。

田志中說，擔任消防員約10年時間，因工作關係常無法陪伴家人，特別感謝家人支持；他的妻子受訪時表示，身為消防員家屬，平時會擔心他出勤時的安危，特別是支援山難搜救時，因現場沒訊號且天候不佳，都會特別提醒要注意自身安全。

田志中表示，未來會持續鞭策自己，但希望政府可補足人力和提升消防設備，並照顧消防員福利薪資。1070118

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