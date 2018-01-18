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涉未經核准進口醫美器材 徐薇丈夫獲緩刑

發稿時間：2018/01/18 17:48

最新更新：2018/01/18 17:57

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補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」公司，涉嫌未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材，北院18日審結。（中央社檔案照片）補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」公司，涉嫌未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材，北院18日審結。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北18日電）補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」公司，涉嫌未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材；北院今審結，依違反藥事法判江正明1年6月徒刑、緩刑3年。可上訴。

檢調接獲檢舉，江正明投資的「羅比珍妮」國際股份有限公司（已解散），涉嫌從民國101年起未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材，涉嫌違反藥事法。

台北地檢署在前年3月間，指揮調查局台北市調查處搜索「羅比珍妮」公司等處，並約談投資者、江正明等人，並於前年10月，依違反藥事法起訴江正明、姜姓經理等人。

台北地方法院新聞參考資料指出，江正明、姜姓經理等人未經核准輸入醫療器材，進行販賣、供應、轉讓等行為，不僅有害於主管機關對於醫療器材的審核控管，也有危及國人健康的潛在風險，所為實屬不該。

不過法官審酌江正明等人在準備程序庭、審理庭上始終坦承犯行，他們也沒有前科，是因為一時失慮而犯法等情況，給予他們緩刑機會。

北院今天審結此案，江正明被依藥事法的非法輸入醫療器材罪，判處有期徒刑1年6月、緩刑3年，在判決確定起一年內要向公庫支付新台幣100萬元；姜姓經理則是觸犯非法輸入醫療器材罪、商業會計法的填製不實罪，應執行有期徒刑1年10月、緩刑3年，在判決確定起一年內要向公庫支付新台幣100萬元。1070118

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