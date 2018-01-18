/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵
>rss

員警吃案侵占K他命 判刑2年8月

發稿時間：2018/01/18 17:57

最新更新：2018/01/18 17:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北18日電）台北市一名邱姓員警接獲報案有人買賣毒品，前往現場帶回K他命後侵占，住處也查出安非他命。士林地院今天就吃案藏毒依貪汙罪判處邱男2年8月徒刑，褫奪公權2年，持毒判刑3月。

士林地方法院判決書指出，邱姓員警去年1月任職台北市政府警察局南港分局同德派出所期間，接獲民眾報案鄰居疑似購買毒品，前往現場果然發現楊姓女子門外的傘內，有以夾鏈袋包裝的K他命。

邱姓員警查緝後，將K他命帶回派出所，未依規定偵辦，還向報案人表示因重量不足，已將毒品丟棄，引發報案人不滿向分局檢舉。檢警進而在邱男位於桃園市的住處，查獲淨重9.25公克的安非他命。

邱姓員警否認犯罪，辯稱將毒品帶回派出所後，因檢驗發現未有毒品反應而丟棄，另辯稱家中的安非他命是前女友所留下的。

承審合議庭認為，邱姓員警觸犯貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，但侵占的K他命價值為新台幣4000元，依法可減刑，審酌邱男侵占證據增加檢警偵查犯罪的困難，判刑2年8月，褫奪公權2年。

另方面，合議庭考量，邱姓員警持有第二級毒品安非他命，卻卸責給前女友，依毒品危害防制條例持有第二級毒品罪，判刑3月，如易科罰金，以1000元折算一日，全案可上訴。1070118

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP