員警吃案侵占K他命 判刑2年8月

（中央社記者蕭博文台北18日電）台北市一名邱姓員警接獲報案有人買賣毒品，前往現場帶回K他命後侵占，住處也查出安非他命。士林地院今天就吃案藏毒依貪汙罪判處邱男2年8月徒刑，褫奪公權2年，持毒判刑3月。



士林地方法院判決書指出，邱姓員警去年1月任職台北市政府警察局南港分局同德派出所期間，接獲民眾報案鄰居疑似購買毒品，前往現場果然發現楊姓女子門外的傘內，有以夾鏈袋包裝的K他命。



邱姓員警查緝後，將K他命帶回派出所，未依規定偵辦，還向報案人表示因重量不足，已將毒品丟棄，引發報案人不滿向分局檢舉。檢警進而在邱男位於桃園市的住處，查獲淨重9.25公克的安非他命。



邱姓員警否認犯罪，辯稱將毒品帶回派出所後，因檢驗發現未有毒品反應而丟棄，另辯稱家中的安非他命是前女友所留下的。



承審合議庭認為，邱姓員警觸犯貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，但侵占的K他命價值為新台幣4000元，依法可減刑，審酌邱男侵占證據增加檢警偵查犯罪的困難，判刑2年8月，褫奪公權2年。



另方面，合議庭考量，邱姓員警持有第二級毒品安非他命，卻卸責給前女友，依毒品危害防制條例持有第二級毒品罪，判刑3月，如易科罰金，以1000元折算一日，全案可上訴。1070118