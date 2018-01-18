越南移工阮國非案 家屬出庭盼公布真相

新竹地檢署18日針對阮國非案召開偵查庭，阮國非的父親阮國同（左3）在委任律師邱顯智（左2）、台灣國際勞工協會陪同下，於出庭前召開記者會，要求台灣政府公布案發現場影像，釐清及追究責任。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）越南逃逸移工阮國非去年8月涉嫌偷車，遭警方開9槍身亡，家屬今天出席偵查庭前受訪表示，案發至今5個月，卻始終未看到警方秘錄器畫面、錄音，此次出庭，盼能盡快知道真相。



新竹地檢署今天針對阮國非案召開偵查庭，阮國非的父親阮國同在委任律師邱顯智、台灣國際勞工協會陪同下，於出庭前召開記者會。



阮國同表示，這次新竹地檢署開庭，他並沒有收到傳票，是透過委任律師通知才得知此事，他主動要求出庭，希望能盡快得知真相。



阮國同指出，去年10月，他在越南接到電話，自稱是代表台灣警方的一男一女向他表示，希望能到越南與家屬碰面、談和解，但對方遲遲無法出示身分證明與警方委託書等文件，因此回絕。



家屬的委任律師邱顯智表示，事發至今第5個月，但真相與調查結果都還未明，此次出庭會向檢察官表示，受害人家屬的訴求就是盼能盡快看到秘錄器畫面，以及救護車上的行車記錄器，了解事實真相。



台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，阮國同在事發後來台16天，始終未能從台灣官方得到阮國非為何而死的答案，家屬的訴求就是希望能看到警方的秘錄器畫面，但卻以「偵查不公開」為由，拒絕提供；此外，家屬與律師都在等待「相驗屍體證明書」，盼能盡快取得。



開槍員警陳崇文的委任律師徐國楨出庭前受訪表示，阮國非當時涉嫌偷車、襲警，也因企圖搶奪警車，員警制止不聽，才使用槍械，認為在槍械的適用上，有急迫性與必要性，應符合警械使用條例。



徐國楨也說，陳崇文一直希望能親自向阮國非上香，但由於擔心發生不可預知性的衝突，因此仍未前往，假設能排除這些問題，會希望能前往致意。1070118



