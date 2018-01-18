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教務主任被彈劾 景美國中：照決議懲處

發稿時間：2018/01/18 19:07

最新更新：2018/01/18 19:14

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監察委員江綺雯（右起）、章仁香、高鳳仙18日在監察院召開記者會，說明台北市立景美國中教務主任許水龍涉對女教師性騷擾，遭監院提案通過彈劾事由。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日監察委員江綺雯（右起）、章仁香、高鳳仙18日在監察院召開記者會，說明台北市立景美國中教務主任許水龍涉對女教師性騷擾，遭監院提案通過彈劾事由。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市景美國中教務主任許水龍涉性騷代理女教師，監察院今天通過彈劾，全案將移送公務員懲戒委員會。校方表示，已撤除其行政職，後續照公懲會決議執行。

監察院今天以7票對2票通過彈劾許水龍，景美國中學務主任陳威宇傍晚告訴中央社記者，全案進入司法程序後，校長吳秋麟年初召開會議，撤除許水龍的行政職，後續懲處依公懲會決議執行。

陳威宇表示，許水龍今、明2天皆請假，未到校；記者致電給許水龍則未接。

針對監委指許水龍性騷代理女教師後，企圖教唆他人做偽證，校方在監委調查期間態度也不友善，陳威宇表示，監察院先前發佈相關新聞稿時，未與學校溝通，實際上，監委到校調閱資料時，完全沒有刁難，一切公事公辦。

監委高鳳先指出，去年她申請自動調查此案，許水龍在女老師影印時，自後方以雙手環抱，再以下體頂她，女老師驚恐回頭，許水龍還問她「你被嚇到了嗎？」被性騷擾的女老師心生恐懼，認為若不站出來還會有其他人受害。

高鳳先說，去年地檢署依性騷擾罪對許水龍提起公訴後，監察院行文景美國中，希望學校依教師法或教育人員任用條例等處理，行為若違法經有關機關查證屬實，可依法解聘。當時校方還打來回嗆調查官，監察院每次都不說清楚。1070118

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