開槍殺死兄弟檔 更二審改判無期徒刑

（中央社記者蕭博文台北18日電）新北市土城區一家汽車旅館103年發生槍擊案，林姓男子與同夥持刀槍攻擊黃姓兄弟等人，造成黃姓兄弟喪命。高院更二審今天依殺人罪，判處開槍的林男無期徒刑。



新北地方法院一審時，就殺人部分判處林姓男子15年徒刑，台灣高等法院二審改判無期徒刑，更一審又改判15年徒刑，今天更二審再改判無期徒刑，褫奪公權終身。



高院今天發布的新聞稿指出，林姓男子持火力強大的改造步槍朝黃姓兄弟射擊，惡性深重，又使親兄弟同時死亡，對被害人家屬造成莫大傷痛。



合議庭考量，本案並非林姓男子主動率眾尋仇，也無預備殺人計畫，因誤判黃姓兄弟等人持有武器而失控開槍，認為若處以極刑，或許可以消減被害人家屬心中怨恨，但難慰內心悲痛，反之如給林男生機，或可以其餘生彌補被害人家屬，因而認為尚無與世永久隔絕的必要。



新聞稿指出，林姓男子與黃姓兄弟有口角嫌隙，導致黃姓兄弟不滿。民國103年8月7日，林男與友人共7人前往一家汽車旅館飲酒、唱歌，翌日凌晨黃姓兄弟與友人共5人前往汽車旅館找林男理論。



林姓男子得知黃姓兄弟前來理論，先在房內分配刀槍。黃姓兄弟等人進房後，林男因懷疑對方攜帶武器，隨即朝天花板開槍示警並喝令趴下，又見黃姓兄弟等人似乎不肯就範，進而持槍朝黃姓兄弟等5人開槍，其餘同夥分持牛肉刀、西瓜刀攻擊，造成黃姓兄弟當場死亡，其餘3人受傷。



高院更二審今天判處林姓男子無期徒刑，另依槍砲彈藥刀械管制條例，判處范姓共犯3年10月徒刑，蔡姓、蕭姓共犯各4年徒刑，同案賴姓、王姓被告無罪，林男等6人均可上訴。



本案另名林姓被告更一審時，被依殺人罪判刑14年，上訴最高法院遭駁回，已於去年4月定讞。1070118