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被控包庇自己人酒駕 桃園2警無罪確定

發稿時間：2018/01/19 14:09

最新更新：2018/01/19 14:09

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（中央社記者蕭博文台北19日電）桃園市黃姓、范姓員警被控包庇吳姓員警酒駕，一審各遭判刑2年10月，高院更一審認為黃、范無圖利犯意，改判無罪。案經上訴，最高法院今天駁回，黃、范無罪確定。

民國100年3月間，桃園市大溪分局南雅派出所吳姓員警酒駕自撞民宅，大溪交通小隊員警到場處理發現是員警肇事，時任南雅派出所所長的黃姓員警也到場了解案情，並以電話聯絡時任大溪交通小隊長的范姓員警。

桃園地檢署起訴指控，黃姓、范姓員警為圖利吳姓員警免受刑事追訴、行政罰鍰，未依規定將案件交由交通小隊處理，改由案發轄區的中新派出所辦理，中新派出所直到檢調調查包庇案才對吳姓員警開出罰單，認為黃、范涉嫌貪污治罪條例的圖利罪。

桃園地方法院一審認為，酒駕罰緩僅新台幣3萬4500元，依圖利罪判黃姓、范姓員警各2年10月徒刑，高院二審則加重改判黃、范各5年10月徒刑。

案經最高法院發回更審，高院更一審認為，無證據證明黃姓、范姓員警有圖利吳姓員警的意圖，動機應僅是出於黃男擔心遭連坐調職，希望由轄區派出所處理以方便掌握案情後續，范男則是賣人情給黃。

更一審認為，檢察官無法證明中新派出所是受到黃姓、范姓員警指示，刻意不予移送刑案及舉發違規，全案罪嫌不足，改判無罪。

案經上訴，最高法院認為更一審無罪見解並無不當，駁回上訴，黃姓、范姓員警無罪確定。1070119

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