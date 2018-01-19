男童弄丟補習費 警助尋獲破涕為笑

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市一名小學生不小心弄丟新台幣4000元補習費，害怕被爸媽責備，哭成淚人兒向派出所報案，警方帶著小學生沿路找尋，最後找到掉落的皮夾，現金原封不動，讓小學生破涕為笑。



就讀桃園市平鎮區國小的葉姓男童昨天帶著4000元要繳交安親補習費用，葉童在放學後，到超商買了便當到平鎮區新勢公園用餐，準備吃飽後去安親班溫習功課，並繳交補習費。



葉童用完餐後，卻發現4000元不見了，害怕到安親班後被安親班老師詢問，驚慌與淚水全寫在臉上。葉童焦急地找尋一個多小時仍未尋獲，最後跑到宋屋派出所報案，希望找回補習費。



葉童向員警表示，補習費是父親賺來的辛苦錢，現在弄丟了，不知道怎麼辦，說著說著嚎啕大哭，淚流不止。



值勤員警蔣群瑩看著葉童一把鼻涕、一把眼淚，相當不捨，於是在告知派出所所長姚金寶後，員警陪著葉童沿路找尋遺失的皮夾。員警迅速開車載著男童，一路從男童走過的蹤跡下找尋，希望找到一絲希望。



所幸結局相當幸運，員警在超商外的路旁找到遺失的錢包，裡面的4000元原封不動，葉童臉上流滿熱淚，終於露出整個下午的唯一笑容。



警方今天表示，在員警帶著葉童展開「尋錢記」過程中，葉童父親接到安親班電話告知葉童沒有到安親班上課，葉父慌張地前往派出所準備報案，員警將葉童帶回派出所後，父子倆在派出所見面，心情如釋重負，「葉童找回補習費、葉父找到兒子」，兩人感謝員警幫了大忙。1070119