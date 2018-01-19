/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

男童弄丟補習費 警助尋獲破涕為笑

發稿時間：2018/01/19 15:43

最新更新：2018/01/19 15:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市一名小學生不小心弄丟新台幣4000元補習費，害怕被爸媽責備，哭成淚人兒向派出所報案，警方帶著小學生沿路找尋，最後找到掉落的皮夾，現金原封不動，讓小學生破涕為笑。

就讀桃園市平鎮區國小的葉姓男童昨天帶著4000元要繳交安親補習費用，葉童在放學後，到超商買了便當到平鎮區新勢公園用餐，準備吃飽後去安親班溫習功課，並繳交補習費。

葉童用完餐後，卻發現4000元不見了，害怕到安親班後被安親班老師詢問，驚慌與淚水全寫在臉上。葉童焦急地找尋一個多小時仍未尋獲，最後跑到宋屋派出所報案，希望找回補習費。

葉童向員警表示，補習費是父親賺來的辛苦錢，現在弄丟了，不知道怎麼辦，說著說著嚎啕大哭，淚流不止。

值勤員警蔣群瑩看著葉童一把鼻涕、一把眼淚，相當不捨，於是在告知派出所所長姚金寶後，員警陪著葉童沿路找尋遺失的皮夾。員警迅速開車載著男童，一路從男童走過的蹤跡下找尋，希望找到一絲希望。

所幸結局相當幸運，員警在超商外的路旁找到遺失的錢包，裡面的4000元原封不動，葉童臉上流滿熱淚，終於露出整個下午的唯一笑容。

警方今天表示，在員警帶著葉童展開「尋錢記」過程中，葉童父親接到安親班電話告知葉童沒有到安親班上課，葉父慌張地前往派出所準備報案，員警將葉童帶回派出所後，父子倆在派出所見面，心情如釋重負，「葉童找回補習費、葉父找到兒子」，兩人感謝員警幫了大忙。1070119

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP