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中油工安頻傳 四輕停爐苗栗報告出爐

發稿時間：2018/01/19 16:11

最新更新：2018/01/19 16:49

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苗栗縣銅鑼鄉中平村中油苗栗供氣中心18日上午發生工安意外，導致中油內部5名員工受傷。（中央社檔案照片）苗栗縣銅鑼鄉中平村中油苗栗供氣中心18日上午發生工安意外，導致中油內部5名員工受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北19日電）中油表示，提早兩天歲修完成開爐的四輕場，卻發現設備異常，相關原因釐清前將停爐檢查，時間長短暫時難以預估；18日發生的苗栗氣爆，已提出改善事項，避免類似事件發生。

中油近日工安事件頻傳，林園廠四輕工場剛完成歲修後陸續起爐，17日晚間因起爐操作不正常，產生巨大聲響和火光，並有明顯粒狀污染物，引起附近民眾關注。高雄市環保局今天依違反空氣污染防制法開罰新台幣100萬元。

中油副總經理李順欽告訴中央社記者，由於四輕場提早完成大修，原訂19日開爐提早到17日，卻發現冷凝器設備異常。現在暫時停爐檢查原因，希望以小規模的系統隔離為優先，不要整個系統都停擺，供料給下游廠商會發生問題；在確認原因前，停爐時間長短暫時難以評估。

李順欽表示，因應最近空氣品質紅害問題，停爐期間高雄市政府有來關切，希望按部就班做好檢修，不必太快恢復正常運轉；高雄大林廠及林園廠也會配合地方政府要求，適時暫停批次操作及吹灰等工作。

至於18日上午中油因苗栗供氣中心注氮設備接頭脫落，導致中油內部5名員工受傷。中油表示，因為出磺坑自產氣低熱值氣減少，為了維持熱值穩定，寒流期間必須注射氮氣以維持天然氣熱值穩定。10時27分左右，2吋球塞閥絲口接合處脫落，管內氣體洩漏，導致閥座內部墊片飛散。

中油表示，受傷的4位同仁於18日13時治療後已返回工作崗位，1位留院觀察；中油已從工程面及管理面提出相關改善事項，避免事故再度發生。

根據中油提供資料，106年累積至12月31日為止，包含委外的工安事件共有110件，其中交通占34.5%、施工設備故障占23.6%、管線腐蝕占7.27%；人員死亡部分103年2人、104年無、105年2人、106年1人。1070119

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