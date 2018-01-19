疑服藥輕生 陳世憲坐輪椅出院喊冤

涉嫌租香港籍貨船「方向永嘉」賣油給北韓的高雄商人陳世憲（坐輪椅），19日早上吞安眠藥自殺送醫急救，經緊急搶救，已於上午11時左右出院，無生命危險。中央社記者董俊志攝 107年1月19日

（中央社記者程啟峰高雄19日電）涉嫌租香港籍貨船賣油給北韓的高雄商人陳世憲今天上午疑服藥輕生經送醫出院，生命徵象穩定。他坐輪椅由家屬陪同離院時向媒體喊冤，聲稱是被大陸栽贓，否認賣油給北韓。



陳世憲上午在鹽埕區住處疑服藥輕生，家屬先是打119求救，隨後又打119取消表示「自己處理就好」。他在上午10時40分左右由家屬陪同自行到高雄市立大同醫院就醫、11時50分離院。



陳世憲出院時赤腳坐在輪椅上，由一名女性家屬推出醫院，一見在醫院守候媒體就頻頻高喊「我以死明志」，媒體上前堵訪，一旁家屬則多次摀著他的嘴制止他發言，家屬還推開媒體阻擋拍攝。



陳世憲坐在輪椅上多度聲稱「我被大陸栽贓」，並怒稱「你們台灣人只會欺負自己人、你們一直要毀滅我」、「我怎麼可能跟北韓做生意」。



陳世憲在院區等車子來接的空檔，還怒罵媒體一點素質都沒有；隨行的陳家屬也大罵「媒體會得到報應」。一行人隨後搭乘休旅車離去。



面對媒體追問陳世憲就醫狀況及院方處置情形，大同醫院以病人隱私為由強調不便透露。只簡短表示，陳世憲經醫師診療後建議議做進一步觀察及處置，但在家屬要求下離院。



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