王炳忠直播遭搜索 律師：不違偵查不公開

（中央社記者蔡佳伶台北19日電）新黨發言人王炳忠去年底遭檢調搜索，他拿出手機直播，律師李善植今天表示，被搜索人自己直播，不違反偵查不公開；但搜索中能否直播，他持保留態度。



台灣人權促進會今天在立法院舉行人權論壇，就王炳忠等新黨成員日前遭檢警調破門搜索並帶回約談，邀請專家學者進行討論。



檢調偵辦王炳忠等人涉及國家安全法案，去年底持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4位新黨青年軍，經檢察官複訊後請回。



王炳忠當時說，警調人員搜索時，他拿手機蒐證，是為了維護自己的權益。



台灣人權促進會會長翁國彥表示，王炳忠案發生後，陸續有學者專家對國安法發展組織罪提出意見，認為構成要件不夠清楚。



法條規定，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託的民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密的文書、圖畫、消息或物品，或發展組織；但什麼叫發展組織，有很大解釋空間。



李善植表示，此次王炳忠事件，調查人員把檢察官傳票、拘票和通知書都帶著，說先出示證人傳票，證人不來再出示拘票，看來好像合理，但證人要經過傳喚程序才能拘提，刑事訴訟法上沒說能直接拘提證人，因此這規避了法律規定先傳後拘的原則。



至於搜索中能否用手機直播，是否違反偵查不公開？李善植說，偵查不公開規範的只有公務員和辯護人，其實不包含被告，另一方面是在保護被搜索人名譽，被告若願意放棄偵查中被保護的權利，法律並沒有禁止，因此被告自己直播，不違反偵查不公開。



但搜索中能否直播，他持保留態度，認為是否定的。1070119