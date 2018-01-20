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馬公警破窗緝賭 賭客慌躲全被逮

發稿時間：2018/01/20 11:40

最新更新：2018/01/20 12:37

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馬公警分局19日晚間破窗查獲隱身在馬公市三多路一處透天厝內的職業性賭場，賭客27人全數被逮，並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，以及抽頭金與賭資新台幣1萬6000餘元。中央社 107年1月20日馬公警分局19日晚間破窗查獲隱身在馬公市三多路一處透天厝內的職業性賭場，賭客27人全數被逮，並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，以及抽頭金與賭資新台幣1萬6000餘元。中央社 107年1月20日

（中央社澎湖縣20日電）馬公警分局最近接獲情資，指在馬公市三多路一處透天厝，每天入夜後，出入人員頻繁且複雜。警方今天說，經多日喬裝埋伏、蒐證，昨晚破窗緝賭，賭客慌亂躲藏仍被逮，全部27人依法偵辦。

馬公警分局長丘立誠呼籲，由於年關將近，法律無假期，警方會持續強力取締，短短近一個月內已查獲多起職業賭場，民眾切勿以身試法。

馬公警分局發佈新聞稿指出，經蒐證確認，有職業性賭場隱身在厝內聚賭，昨晚見時機成熟，首度使用警用破窗尾蓋砸開玻璃大門，賭客見警，急忙往屋頂逃竄，還有一名女性賭客躲藏在冰箱旁縫隙中，仍被警方發現，現場包括林姓負責人及男女賭客共27人，全數被逮，現場並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金與賭資新台幣1萬6000餘元。

馬公警分局今天早上完成偵詢後，林姓賭場負責人依賭博罪嫌送檢方偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。警方並發現在賭客中，有兩名賭客在3個月內，有被查獲兩次以上的紀錄，將依法加重裁處。1070120

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