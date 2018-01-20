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涉駁油北韓2油輪現身台南外海 海巡登檢

發稿時間：2018/01/20 13:58

最新更新：2018/01/20 15:16

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比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，海巡署20日表示，2艘油輪仍在台南外海約40浬向西南航行，目前海巡艦艇持續在旁監控中。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，海巡署20日表示，2艘油輪仍在台南外海約40浬向西南航行，目前海巡艦艇持續在旁監控中。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日

（中央社記者劉建邦台北20日電）比利恩油品集團2艘油輪昨天航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，海巡登檢其中1艘油輪未發現石油等。海巡署今天說，油輪在台南外海約40浬向西南航行，持續監控。

外電去年底報導，南韓外交部指出香港籍油輪「方向永嘉」號（Lighthouse Winmore）由台灣公司「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group）租用，從麗水港裝載600噸石油製品，去年10月19日將部分貨物轉交北韓船隻，遭南韓海關短暫扣留並檢查船隻。

海巡署巡防處處長姚洲典今天受訪表示，比利恩油品集團所屬2艘油輪「比利恩18號」及「比利恩88號」涉嫌駁油北韓，交通部航港局今年1月9日依聯合國安理會決議，把2艘油輪列為入港禁令船舶清單與關注名單，並公告禁止進入我國港口。

他說，帛琉籍「比利恩18號」（現更名為KINGS WAY）及「比利恩88號」（現更名為TWINS BULL）19日中午航經台南外海，並錨泊在高雄港外，申請進港，航政機關未同意兩艘油輪進港申請。

姚洲典表示，昨天下午6時40分，海巡署台南海巡隊10051艇在蚵子寮外9浬，要求「比利恩88號」停航受檢，船隻配合施放舷梯，4名海巡員登船檢查，經查發現，船上共14人，船長為印尼籍，船員包含大陸籍1人、印尼籍12人，未發現石油等禁運物品，海巡人員在晚間8時許結束登檢作業。

姚洲典說，「比利恩88號」船長供稱要進港做例行性補給，另艘「比利恩18號」因考量夜間、船舷高低落差及海象等危安因素，並未到登檢，至今天中午前，2艘油輪仍在安平港西方約40浬海域並持續向西南航行，目前海巡艦艇持續在旁監控中。1070120

比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，要求其中一艘油輪「比利恩88號」停航受檢，4名海巡員登船檢查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，要求其中一艘油輪「比利恩88號」停航受檢，4名海巡員登船檢查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日
zoom in 海巡署20日表示，比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，海巡登檢「比利恩88號」未發現石油等禁運物品。圖為登檢畫面。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日海巡署20日表示，比利恩油品集團2艘油輪19日航經台南外海，並申請入高雄港，遭航政機關拒絕，海巡登檢「比利恩88號」未發現石油等禁運物品。圖為登檢畫面。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真　107年1月20日
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