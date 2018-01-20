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解除分期設定詐騙案 近期成詐騙案大宗

發稿時間：2018/01/20 18:34

最新更新：2018/01/20 18:34

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（中央社記者劉建邦台北20日電）刑事局今天說，詐騙集團冒用知名網路購物賣場，以「工作人員操作錯誤，導致訂單紀錄錯誤，要求訂戶到ATM解除分期設定或跨行存款」詐騙手法，在上週詐騙件數中躍居首位。

刑事局發布新聞稿表示，165反詐騙專線統計，近一週透過解除分期付款設定詐騙案有222件，其中詐騙件數最多的網路賣場是「瘋狂賣客」，有57人被騙，再來是「蝦皮拍賣」，共18人受害。

165反詐騙專線統計，1月8日至14日止，透過解除分期付款設定詐騙案計222件，其中詐騙件數最多的賣場是「瘋狂賣客」，有57名消費者被騙，其次為「蝦皮拍賣」，18人被騙。

刑事局表示，「瘋狂賣客」已連續3週居詐騙賣場首位。

38歲陳姓男子去年10月在「瘋狂賣客」以新台幣238元買紫外線烘鞋機，並用信用卡購物付款，但陳男上週接獲假冒「瘋狂賣客」客服人員的來電，對方表示因工作人員疏失，將陳男誤設為批發商，把訂單設為50筆，帳戶會被連續扣款，陳男心慌未查證，在20分鐘內連續轉帳3筆，金額共28萬元，陳男事後越想越怪，回撥手機內的號碼時已是空號，才驚覺自己遭騙。

刑事局分析「解除ATM分期付款設定」詐騙手法，通常是歹徒駭入賣場後，掌握被害人個資後進行詐騙，民眾若接到來電顯示開頭有「886」等就是詐騙電話，類似詐騙案件，已公布在165反詐騙官網，有疑問可打反詐騙諮詢專線165查詢。1070120

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