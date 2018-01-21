彰化警查獲毒品槍械 主嫌共犯互推刑責

彰化縣警察局鹿港分局21日表示，與刑事局偵查第八大隊、縣警局刑警大隊等單位，共同偵破許姓與柯姓犯嫌製作毒品咖啡包賣給青少年，查扣400多包毒品咖啡包、槍械與子彈等證物，全案移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 107年1月21日

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化警方與刑事局共同查獲400多包毒品咖啡包、槍械與子彈，許姓主嫌與柯姓共犯被逮後，在警局互推刑責，全案移送法辦。



內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、彰化縣政府警察局去年7月掌握情資，33歲許姓男子涉嫌用苯甲酸乙酯製作毒品咖啡包、毒品梅片等新興毒品賣給青少年，刑事局偵八大隊、彰化縣警局刑警大隊、鹿港分局偵查隊、彰化分局同步執行搜索並拘提許男及共犯。



鹿港分局偵查隊長蕭志旺今天說，許男製作並販售新興毒品給青少年，嚴重危害社會，經蒐證完成，前往彰化縣伸港鄉33歲柯姓共犯住家，查獲1把改造手槍、6發子彈、414包毒品咖啡包、磅秤、夾鏈袋等證物。



蕭志旺說，許姓主嫌近期到桃園市大溪區紀姓女友家暫住，警方持搜索票北上，在屋內查獲1把疑似掌心雷鋼珠手槍、4包毒品咖啡包、54.5公克製造梅片的不明混毒塊狀物、多種不明粉狀毒品，逮捕許男及紀女。



蕭志旺說，許姓主嫌、柯姓共犯到案後，兩人互推刑責，許嫌辯「毒品在柯嫌住處查獲，是柯嫌所有」，柯嫌則指證許男才是主嫌，警方根據近半年蒐證及情資判斷許男是主嫌，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例，昨天晚間移送彰化地方法院檢察署偵辦。1070121