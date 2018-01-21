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涉內線交易坦誠犯行 益航財務長獲緩刑

發稿時間：2018/01/21 12:21

最新更新：2018/01/21 12:21

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（中央社記者王揚宇台北21日電）益航財務長謝妙龍為避免公司股價虧損，在重訊發布前賣股，涉內線交易遭起訴；北院考量謝坦承犯行，且繳回千萬犯罪所得，近日判他1年10月徒刑，緩刑3年，全案可上訴。

判決指出，謝妙龍擔任益航股份有限公司子公司益鑫投資公司的負責人，而大洋百貨集團控股有限公司為益航直接或間接持有股權的孫公司。

但大洋公司因轉投資的公司投資衍生性金融商品失利，於民國104年第3季認列已實現虧損新台幣5.4億多元，並由總經理謝妙龍在104年10月13日編製完成104年第3季自結財報，當季總和虧損總額為2.5億多元；同年11月12日，大洋公司董事會通過104年第3季合併財報後，翌日下午在公開資訊觀測站公告，而大洋的股價在重訊公開後3日，較公開前跌幅達14.41%。

謝妙龍為規避益鑫公司持有大洋公司的股票有所損失，在104年10月13日至11月13日大量賣出大洋股票2755張後，於同年11月16日至27日購買大洋股票2769張，規避損失共計1779萬多元。

謝妙龍被控涉嫌內線交易，全案經法務部調查局移送台北地檢署偵辦後起訴。

台北地方法院法官根據相關證據，認定謝妙龍的行為破壞證券市場的公開透明交易秩序，但審酌謝坦承犯行，並將犯罪所得1779萬多元繳交國庫等情況，近日依違反內線交易罪判他有期徒刑1年10月、緩刑3年，並應於三審定讞後之1年內要向公庫支付35萬元。1070121

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