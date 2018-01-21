男攜槍欲幫友助陣 遭警攔獲先敗陣

26歲的連姓男子20日晚間持槍到北市中山區，準備幫友人助陣，未料遭警方攔查，現場查獲巴西金牛座改造手槍一把、子彈10顆和毒品等證物。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）26歲的連姓男子昨晚應友人要求，持槍到北市中山區待命助陣，未料期間遭警方攔查，現場查獲巴西金牛座改造手槍1把、子彈10顆和毒品安非他命等證物，助陣不成反敗陣。



台北市警察局中山分局中山一派出所員警昨晚7時許執行聯合查察勤務時，在中山區錦州街30巷口處發現連男不斷逗留且神色慌張，直覺有異便上前攔查。



連男在警方盤查時，一直表現出相當忙碌且急於離開現場的感覺，同時他還一直緊握隨身攜帶的側背包，反應異於常人，除不肯配合警方調查，也對盤問內容支吾其詞。



隨即經支援警力到場後，連男自知難逃法網，才坦承自己是接到友人電話請他攜帶槍枝前往當地待命，隨時支援助陣，卻在等待友人來電期間就被逮。



警方現場在連男側背包內查獲巴西金牛座改造手槍1把、子彈10顆、彈匣1個、二級毒品安非他命（淨重0.16公克）和吸食器1組。



連男自稱這把改造手槍是在網路上購買，全案訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，並向上溯源擴大調查槍枝來源。1070121