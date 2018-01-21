男禦寒下手偷酒 警逮人驚覺是通緝犯

有多項前科的42歲楊男（中）日前到北市商場偷酒禦寒，店家緊急報警處理、人贓俱獲，警方進一步追查發現楊男另涉傷害、毒品遭通緝，詢後移送法辦。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）有多項前科的42歲楊男日前到北市商場偷酒禦寒，店家損失逾新台幣1萬餘元，經緊急報警處理、人贓俱獲，警方進一步追查發現楊男另涉傷害、毒品遭通緝，詢後移送法辦。



台北市警察局信義分局三張犁派出所今天發布新聞稿表示，10日接獲通報，指出信義區東興路一帶有商場遭竊取高單價的酒類，立即派員迅速到場處理。



經警方深入調查發現，居住在新北市的楊男經常在大台北地區一帶遊蕩並竊取他人物品，他10日在東興路的某間商場內徒手竊取貨架上的高單價酒類商品，得手後要離去之際，遭店家發現並立即報警處理。



員警抵達商家時，在楊男身上查扣到2瓶約翰走路黑牌、3瓶格蘭傑18年威士忌和1瓶約翰走路18年禮盒的贓證物，共計要價約1萬餘元，楊男自知難逃法網，便坦承是為禦寒才下手行竊。



警方隨後進一步查證楊男身分時，竟發現他在去年底和今年1月5日分別遭傷害、毒品罪嫌發布通緝在案，詢後分別移送台北、新北地檢署及新北地院偵審。1070121