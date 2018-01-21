4歲童找糖吃溜出家門 警挨家挨戶代尋親

桃園市一名年僅4歲的女童（右），21日趁著家人熟睡之際，自己用遙控器打開鐵捲門外出找糖吃，所幸被巡邏女警（左）發現，女警買糖安撫女童後，挨家挨戶敲門尋人，終於在200公尺外找到女童家人。（桃園市警局平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市一名年僅4歲的女童，為了到雜貨店找糖吃，趁著家人熟睡之際，自己用搖控器打開鐵捲門，獨自在馬路上遊蕩，所幸被平鎮警分局龍岡派出所巡邏員警發現，安全護送回家。



桃園市警局平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷受訪表示，女警林亞漩今天早上8時執行巡邏勤務時，發現一名4歲女童獨自走在馬路上，周遭並無親人陪伴，上前抱起女童後，女童只是重複說著「吃糖糖」，女警只好抱著她到附近雜貨店買糖安撫，隨後再挨家挨戶敲門尋人，終於在200公尺外找到女童家人。



鄭榮捷說，家屬驚訝地接過女童，發現她口袋內有家裡鐵捲門的搖控器，才恍然大悟女童應是自己開門外出。家屬指出，家住屏東的女童昨晚才與家人到平鎮龍岡地區的祖父家遊玩，可能是祖父告知女童隔天一早要帶她去買糖吃，並用搖控器將住家一樓鐵捲門關上，沒想到祖父的舉動，卻被聰明的女童看在眼裡模仿學習。



鄭榮捷也呼籲家有幼兒的家長，住家鐵捲門遙控器應放在孩童拿不到的地方，以免發生幼童獨自把玩操作鐵捲門，導致自行出走家門或發生其他意外。家屬也頻頻感謝警方主動機警尋人，才沒有釀遺憾。1070121