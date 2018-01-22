嘉義市透天厝槍擊案 21歲男子投案

嘉義市西區一棟透天厝21日上午遭槍擊，涉案的21歲謝姓男子當天深夜向警方投案，並引領警方在他騎乘的機車置物廂內起出制式手槍一把。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 107年1月22日

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）嘉義市西區一棟透天厝昨天上午被人連開9槍，涉案的21歲謝姓男子昨天深夜向警方投案，坦承昨晨在KTV飲酒時發生衝突，造成己方3人受傷送醫，憤而開槍洩恨。





嘉義市西區一棟透天厝21日上午遭槍擊，涉案的21歲謝姓男子（圖）21日深夜向警方投案，坦承在KTV飲酒時與人發生衝突，憤而開槍洩恨。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 107年1月22日

嘉義市警察局第一分局偵查隊長柯坤旺受訪表示，這起槍擊案發生在昨天上午10時左右，槍手向透天厝1樓連開9槍後逃逸，造成1樓落地窗彈痕累累，警方事後鎖定21歲謝姓男子涉有重嫌。



謝姓男子昨晚由友人陪同向警方投案，並帶警方前往他停放機車的嘉義市西區湖子內路，在機車置物廂內起出作案用制式手槍一把。



謝姓男子告訴警方，昨天清晨與友人在嘉義市某KTV飲酒作樂，與另一派人馬發生衝突，造成己方3人受傷送醫，因而持槍前往對方平日聚集的透天厝開槍洩恨。



警方表示，遭槍擊的透天厝共有3樓，是一名蕭姓男子的私人招待所，案發時1樓沒人，蕭姓男子在2樓睡覺，3樓有一名清潔婦人在打掃。1070122