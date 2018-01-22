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男子白嫖洗劫外籍應召女 警方擴大偵辦

發稿時間：2018/01/22 16:11

最新更新：2018/01/22 17:25

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一名32歲韓籍女子日前從事應召時，發現男客付玩具鈔，還持手槍威脅並搶奪財物、護照後逃逸，警方獲報循線追蹤，21日晚將34歲李姓男子（右2）逮捕到案，並擴大追查是否涉及其他案件。中央社記者黃麗芸攝　107年1月22日一名32歲韓籍女子日前從事應召時，發現男客付玩具鈔，還持手槍威脅並搶奪財物、護照後逃逸，警方獲報循線追蹤，21日晚將34歲李姓男子（右2）逮捕到案，並擴大追查是否涉及其他案件。中央社記者黃麗芸攝　107年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）一名32歲韓籍女子日前從事應召時，發現男客付玩具鈔白嫖，對方還持槍威脅並搶奪財物後逃逸，警方獲報循線追蹤，於昨晚逮捕李男，經查他還涉嫌「冥紙白嫖新南向賣淫女案」。

台北市警察局中山分局今天舉行破案記者會，偵查隊長何明賢接受媒體聯訪時表示，被害人韓籍女子因從事應召工作於13日遭新北市警方查獲，她同時向警方表示自己在9日於台北市應召時遭人強盜性侵。

女子說，她於9日晚間7時50分到中山區一間時尚精品旅館房間內準備從事應召時，遭1名不詳男子持手槍威脅性侵得逞，還被搶奪手機、財物和護照後逃逸。

何明賢說，中山分局隨即組成專案小組偵辦，經調閱相關影像資料，鎖定犯嫌後，報請台北地檢署指揮偵辦，循線於昨晚11時50分許持拘票在北市大同區南京西路拘提現年34歲李男到案。

同時，起獲作案用瓦斯BB具槍1支、作案用衣服及玩具鈔票等證物。

有毒品、詐欺及槍砲等多項前科的李男，平日以打零工維生，他到案後向警方坦承，確實有洗劫應召女等情事。

李男供稱，自己1月初在新北市應召過這名韓籍女子，但因性交易過程不愉快而懷恨在心，9日在網路論壇推薦貌美日、韓籍女子內容中，又發現這名韓籍女子在列，所以再次點召。

zoom in 台北市警察局中山分局偵查隊長何明賢（圖）22日表示，32歲韓籍女子日前從事應召時，遭李姓男子付玩具鈔白嫖，並持槍威脅、搶奪財物後逃逸，經查李男還涉嫌「冥紙白嫖新南向賣淫女案」，警方目前擴大偵辦中，呼籲被害應召女勇於出面指認。中央社記者黃麗芸攝　107年1月22日台北市警察局中山分局偵查隊長何明賢（圖）22日表示，32歲韓籍女子日前從事應召時，遭李姓男子付玩具鈔白嫖，並持槍威脅、搶奪財物後逃逸，經查李男還涉嫌「冥紙白嫖新南向賣淫女案」，警方目前擴大偵辦中，呼籲被害應召女勇於出面指認。中央社記者黃麗芸攝　107年1月22日

他說，自己先以真鈔取信被害人，結束交易後再用玩具鈔換回真鈔，並將她的手機關機後藏在房間沙發下，以免她向馬伕求救，當被害人要求他返還手機時，因看見他腰間手槍，便讓他離去。

警方進一步發現，日前媒體曾報導過「冥紙白嫖新南向賣淫女」一事，經比對相關資料畫面後，李男和此案犯嫌吻合，他後來也坦承在北部地區涉及其他多起洗劫應召女案件。

何明賢表示，警方目前仍在擴大偵辦此案，同時呼籲被害應召女勇於出面指認，向中山分局報案，避免相關犯嫌逃避法律責任。

警方訊後將李男依強盜罪及強制性交罪移送台北地檢署偵辦，並擴大追查是否涉及其他案件。1070122

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