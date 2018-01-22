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酒醉男搭火車挑釁旅客 車廂上演全武行

發稿時間：2018/01/22 16:57

最新更新：2018/01/22 16:57

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）新竹縣陳姓男子，酒後在台鐵車廂內與乘客爆發肢體衝突，卻遭人壓制，陳男今天酒醒後控告3名乘客妨害自由，警方調查，陳男也涉嫌違反社會秩序維護法，將約談相關人員說明。

鐵路警察局台中分局苗栗派出所副所長吳耀瑋指出，55歲的陳男上午前往新竹所報案供稱，昨天深夜11時10分搭乘台鐵227次北上區間車，行經造橋路段時，因喝醉要向其他乘客借用電話請家人到車站接他，卻在車上遭3名乘客毆打，要提出妨害自由、傷害等告訴。因事發在苗栗路段，案件移往苗栗所偵辦。

剛好有民眾將列車上案發經過拍下影片po網，警方查閱後發現，當時陳男帶著酒意以借電話為由，在車廂內大聲喧嘩、辱罵其他乘客，一名年輕人好意趨前表示願意幫忙撥打電話給張男家人，但沒有接通。

年輕人回座後，陳男隨後又挑釁另外1名乘客，雙方一言不合，大打出手，在車廂上演全武行，原本好心幫忙撥打電話的年輕人見狀，立刻和另一名男子上前制止，將陳男壓制在座位上，才避免衝突進一步擴大。

警方表示，陳男指控遭其他乘客毆打，但根據影片內容，陳男在公共場所酒醉鬧事，影響其他乘客，也有違反社會秩序維護法之虞，由於目前僅掌握到陳男單方面說法，將進一步約談相關人員到案說明。1070122

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