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出獄男擁槍心虛 見警狂奔棄槍遭逮

發稿時間：2018/01/22 17:20

最新更新：2018/01/22 18:11

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桃園市警察局保安警察大隊警員22日執行巡邏勤務時，發現林姓男子（左）形跡可疑，正要上前盤查，不料林男立刻拔腿狂奔，並將身上槍枝丟棄路旁車底，最後仍遭員警壓制逮捕，訊後依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日桃園市警察局保安警察大隊警員22日執行巡邏勤務時，發現林姓男子（左）形跡可疑，正要上前盤查，不料林男立刻拔腿狂奔，並將身上槍枝丟棄路旁車底，最後仍遭員警壓制逮捕，訊後依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市警局保安警察大隊警員今天上午進行巡邏勤務時，發現形跡可疑的林姓男子，見警不但拔腿狂奔，更將槍枝丟棄路旁車底，最後仍遭警員逮捕並起出丟棄的槍枝，訊後依法送辦。

桃園市政府警察局保安警察大隊副大隊長孫家君受訪表示，隊員上午執行巡邏勤務時，在桃園區發現45歲林男東張西望形跡可疑，正要上前盤查時，林男一見員警隨即拔腿狂奔，並將身上槍枝丟棄在路旁計程車底，但還是遭到員警壓制逮捕，並返回取出遭丟棄的槍械。

孫家君表示，警方從林男棄槍處查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈5發。林男供稱，過去曾犯下槍砲案件，而且才剛執行結束出獄，一見到警方盤查太過緊張才會拔腿狂奔，並將槍械棄置路旁。

孫家君指出，林男自稱，槍枝是代一名朋友保管，並非自己所有。但林男已多次因槍砲案件進出警局，相關說詞仍有待查證。警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送桃園地檢署偵辦。1070122

桃園市警局保安警察大隊警員22日執行巡邏勤務時，發現形跡可疑的林姓男子，見警不但拔腿狂奔，還將槍枝丟棄路旁車底，警員當場逮捕林男，並查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈5發。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日桃園市警局保安警察大隊警員22日執行巡邏勤務時，發現形跡可疑的林姓男子，見警不但拔腿狂奔，還將槍枝丟棄路旁車底，警員當場逮捕林男，並查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈5發。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日
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