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盡孝也行善 陳松生捐萬斤米濟貧39年

發稿時間：2018/01/22 18:21

最新更新：2018/01/22 20:15

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84歲苗栗縣民陳松生謹遵母訓，每年捐出萬斤白米濟貧，行善回饋社會，39年來從未間斷，長子陳漢璋（右）22日代表捐贈1萬台斤白米，苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）代表縣長徐耀昌到場頒發感謝狀。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月22日84歲苗栗縣民陳松生謹遵母訓，每年捐出萬斤白米濟貧，行善回饋社會，39年來從未間斷，長子陳漢璋（右）22日代表捐贈1萬台斤白米，苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）代表縣長徐耀昌到場頒發感謝狀。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）「只要有一碗飯吃，一定要回饋社會」出身貧寒的84歲苗栗縣民陳松生，謹遵母訓，每年把為母親暖壽經費改買萬斤白米濟貧，母親過世也不間斷，今天已是連續第39年行善。

陳松生為苗栗縣竹南民眾服務社榮譽理事長，近年來年事已高，行動不便，多由長子陳漢璋出面代表捐贈，今天再次將1萬台斤白米運抵國民黨苗栗縣黨部前，將透過各鄉鎮市民眾服務社，分送給縣內低收入戶及需要幫助的弱勢家庭。

陳漢璋指出，父親年幼時家境清寒，生活困苦，仰賴親友、善心人士接濟度日，年長後，不忘祖母教誨要常懷感恩之心，「吃人一口，還人一斗」，只要有一碗飯吃，一定要回饋社會。

他說，父親自民國69年起，每年遵照祖母陳劉尾的囑咐，將為祖母暖壽經費移作愛心公益之用，即使94年祖母過世，仍持續捐出萬斤白米助貧，39年來從未間斷。

陳漢璋表示，父親切身經歷過清寒貧苦，至今日常生活堅持省吃儉用，把省下來的錢，積極從事公益，對父親而言，是表達對祖母思念、盡孝的一種方式，如此慈悲義行也是對子女最好的身教。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌到場表揚陳松生長年濟助清寒家庭，並頒發縣府感謝狀。她說，陳老先生務實、熱心行善，所謂「積善之家，必有餘慶」陳家後輩都相當優秀，家庭幸福，相信就是福報。1070122

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