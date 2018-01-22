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老人互助會倒閉 自救會中檢提告

發稿時間：2018/01/22 19:08

最新更新：2018/01/22 19:08

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市大里區一家老人互助會，聲稱會員每月繳低價金額，且繳越久領越多。卻在去年10月無預警倒閉，會員今天組成自救會，委由律師赴中檢控告詐欺，要求陳姓負責人出面。

會員組成的自救會22日下午到台中地檢署門口，100多名會員在地檢署外喊口號要求老人會陳姓理事長出面，並由律師王俊文代為按鈴控告，隨後遞狀控告陳男詐欺。

王俊文指出，老人互助會看準長者有意投保，但年齡太大遭保險公司拒保，宣稱加入老人會每月只要繳納低價金額，繳得越久就可領回越多錢。但老人會未精算死亡機率與理賠人數、金額，導致收費幾年後開始出現請領者，最後因財務困難不透明進而倒會。

自救會秘書長吳文進表示，老人會民國92年成立，標榜每月繳款新台幣2000元，只要滿6個月的會員，死亡時家屬可領取慰問金，且宣稱繳得越久領得越多。

吳文進指出，老人會成立前幾年會員都在2000人以上，最多曾超過3000人，大部分會員都有領回慰問金。但近幾年會員減少，去年10月老人會無預警倒閉，辦公室也人去樓空，才發現請領慰問金的往生者名單有重複，驚覺被騙。

記者致電老人會的辦公室聯絡電話，及老人會會員證上的聯繫電話，但都已成為空號，無法取得對方回應。1070122

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