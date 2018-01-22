/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

新興毒品彩虹菸悄蔓延 情侶持毒遭逮

發稿時間：2018/01/22 19:38

最新更新：2018/01/22 19:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃麗芸台北22日電）23歲林姓男子日前開車載女友時，在士林區遇警方攔檢，車內除飄出毒品K他命濃濃味道外，還被查出1盒新興毒品「彩虹菸」，兩人雖聲稱當天借車給朋友，否認持有毒菸，仍遭送辦。

台北市警察局保安警察大隊第一中隊分隊長吳嘉葳率警員，於18日下午5時許在士林區中正路、延平北路口執行路檢勤務時，發現1輛自小客車動線搖擺、詭異，立即予以攔停。

車上一對情侶為23歲林男和19歲陳女，由於兩人神色慌張，且車內不斷飄出濃濃K味，加強盤查後，在車上副駕駛座手套箱內發現1盒包裝及濾嘴鮮豔怪異的香菸，無任何製造成分、廠商及公賣憑證。

陳女雖表示，這是朋友的「彩虹菸」，還強調是一般香菸；不過經驗老道的吳嘉葳一眼就認出這是近來新興的毒菸，現場再質問誰是持有者；林男則接著說，當天早上將車子借給友人，並不清楚是誰將菸放在車上。

兩人當下遭警方查獲毒菸還不以為意，一派輕鬆、嘻笑，即便警方立即用手機上網查詢「彩虹菸」相關報導及危害資訊，提供這對情侶檢視，但林男卻說自己的年代只有安非他命和愷（K）他命。

直到員警當場以毒品檢驗試劑檢驗這盒香菸，結果呈第二級毒品MDMA及第三級毒品愷他命陽性反應，這對情侶才驚覺事態嚴重，當場喊冤說並無持有也未吸食「彩虹菸」，而是早上借車給綽號「阿嘉」的朋友所給的。

由於兩人持毒事證確鑿，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方呼籲，新興毒品「彩虹菸」近來悄悄蔓延，內含第二級毒品搖頭丸及第三級毒品愷他命成分，並以誇張色彩濾嘴、包裝及據稱會吐出彩色煙霧的噱頭，毒誘青少年吸食，提醒民眾多加留意，以免遭毒害。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP