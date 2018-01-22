新興毒品彩虹菸悄蔓延 情侶持毒遭逮

（中央社記者黃麗芸台北22日電）23歲林姓男子日前開車載女友時，在士林區遇警方攔檢，車內除飄出毒品K他命濃濃味道外，還被查出1盒新興毒品「彩虹菸」，兩人雖聲稱當天借車給朋友，否認持有毒菸，仍遭送辦。



台北市警察局保安警察大隊第一中隊分隊長吳嘉葳率警員，於18日下午5時許在士林區中正路、延平北路口執行路檢勤務時，發現1輛自小客車動線搖擺、詭異，立即予以攔停。



車上一對情侶為23歲林男和19歲陳女，由於兩人神色慌張，且車內不斷飄出濃濃K味，加強盤查後，在車上副駕駛座手套箱內發現1盒包裝及濾嘴鮮豔怪異的香菸，無任何製造成分、廠商及公賣憑證。



陳女雖表示，這是朋友的「彩虹菸」，還強調是一般香菸；不過經驗老道的吳嘉葳一眼就認出這是近來新興的毒菸，現場再質問誰是持有者；林男則接著說，當天早上將車子借給友人，並不清楚是誰將菸放在車上。



兩人當下遭警方查獲毒菸還不以為意，一派輕鬆、嘻笑，即便警方立即用手機上網查詢「彩虹菸」相關報導及危害資訊，提供這對情侶檢視，但林男卻說自己的年代只有安非他命和愷（K）他命。



直到員警當場以毒品檢驗試劑檢驗這盒香菸，結果呈第二級毒品MDMA及第三級毒品愷他命陽性反應，這對情侶才驚覺事態嚴重，當場喊冤說並無持有也未吸食「彩虹菸」，而是早上借車給綽號「阿嘉」的朋友所給的。



由於兩人持毒事證確鑿，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。



警方呼籲，新興毒品「彩虹菸」近來悄悄蔓延，內含第二級毒品搖頭丸及第三級毒品愷他命成分，並以誇張色彩濾嘴、包裝及據稱會吐出彩色煙霧的噱頭，毒誘青少年吸食，提醒民眾多加留意，以免遭毒害。1070122