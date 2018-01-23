國道連環撞 聯結車撞護欄5人輕傷

國道公路警察局第三公路警察大隊交通組長賴協駿23日指出，國道中山高南下彰化交流道路段，23日凌晨發生聯結車追撞貨櫃車後撞上護欄的車禍意外，造成5人受傷，經治療後都已經出院。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 107年1月23日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）國道中山高南下彰化交流道路段，今天凌晨發生聯結車追撞貨櫃車後撞上護欄的車禍意外，在聯結車後方的2輛轎車反應不及也發生追撞，聯結車載運的肥料灑落國道，造成5人受傷。



國道公路警察局第三公路警察大隊交通組長賴協駿今天指出，駕駛聯結車的廖姓男子疑似精神不濟才會發生車禍，至於受傷的5人傷勢都不重，經治療後都已經出院。



國道警方表示，由廖姓男子駕駛的聯結車載著肥料要從苗栗前往雲林，今天凌晨3時左右，行經中山高速公路南下200公里彰化交流道路段時，先追撞上前方一輛貨櫃車，再失控擦撞內側護欄後翻車，車上載運的肥料灑滿國道路面。



聯結車翻車後，後方有2輛轎車為了閃避肥料而發生擦撞，2輛轎車上的駕駛以及乘客共3人頭部受到輕傷，至於聯結車上也2人受傷，所幸5人送醫後已無大礙，國道警方表示，聯結車駕駛廖姓男子先開車到苗栗送貨，要回到雲林縣時疑似精神不濟，才會和前方的貨櫃車發生追撞，詳細肇事原因以及車禍經過，警方仍在調查中。1070123