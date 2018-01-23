當街砍殺情敵 男遭判刑7年2月定讞

（中央社記者蕭博文台北23日電）黃姓男子不滿前女友與吳姓男子交往，暗藏2把水果刀找吳男理論，憤而當街持刀朝吳男臉部揮砍。高院依殺人未遂罪判黃男7年2月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。



台灣高等法院判決書指出，黃姓男子懷疑前女友因吳姓男子而提分手，去年2月14日傍晚預藏2把水果刀，前往吳男位於台北市重慶南路的住處附近守候，見前女友與吳男一同出現，即上前質問分手原因。



黃姓男子情緒激動出手推人，吳姓男子隨即拿起手機報警。黃男趁吳男撥電話之際，取出水果刀朝吳男左側頸部、臉部連續揮砍。



吳男遇襲奮力掙脫，與女友逃離現場，黃男仍持刀緊追，直到車流阻擋才罷手，不久後即遭警察逮捕，吳男緊急送醫治療倖免於難。



黃姓男子否認意圖殺人，辯稱只是拿刀阻止吳姓男子報警，因吳男閃躲才誤傷。但高院認為，吳男左側臉頰、頸部共有4道刀傷，傷勢集中且傷口最深達3公分深，顯然絕非誤傷，而是黃男故意連續攻擊，屬於故意殺人。



高院考量，黃姓男子因感情糾紛與吳姓男子一言不合，即持刀揮砍吳男臉部、頸部要害，犯後又持刀追趕，漠視他人人權與生命尊嚴，依殺人未遂罪判刑7年2月。



案經上訴，最高法院認為二審判決無誤，今天駁回，全案定讞。1070123