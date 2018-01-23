集團租廢棄工廠製毒 中檢羈押3人獲准

調查局中部地區機動工作站23日舉行記者會說明，32歲林姓男子組成製毒集團以開設租車公司做為掩護，自中國大陸進口毒品K他命原料，並購買冷凍櫃等機具製毒。辦案人員日前循線攻堅逮人，查扣大量毒品與半成品，台中地檢署聲請羈押林男等3人獲准。（調查局中部地區機動工作站提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）中市林姓男子組製毒集團，租下廢棄家具工廠，進口K他命原料，購買冷凍櫃等機具製毒，辦案人員日前循線攻堅逮人，查扣大量毒品與半成品，台中地檢署聲請羈押林男等3人獲准。



調查局中部地區機動工作站今天舉行記者會，調查官何承澤受訪表示，32歲林姓男子組成製毒集團以開設租車公司做為掩護，入夜後常有毒品人口及青少年駕駛改裝車輛聚集，調查局接獲線報展開追查。



經調查局與保安警察第三總隊第一大隊、台中憲兵隊、台中市警局等單位組成專案組深入調查，查出製毒集團在霧峰區五福路，租下一處廢棄家具工廠，由集團成員自中國進口毒品K他命原料，並購買冷凍櫃、真空馬達與玻璃反應器製毒。



辦案人員21日到製毒工廠攻堅，入內後工廠瀰漫濃烈嗆鼻、令人作嘔的惡臭氣體，部分化學藥品仍冒著白煙，現場查扣製毒器具及K他命成品、半成品共426公斤，逮捕林姓男子等6人。



台中地方法院檢察署昨天聲請羈押林、黃與賴姓男子獲准，其餘3人各以新台幣10萬元交保。1070123