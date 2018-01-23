販毒犯嫌拒捕 警匪槍戰駁火力擒2人

台北市警方鎖定某販毒集團，22日晚間發現集團成員現蹤台北，一路跟監到新北市中和區後展開攔查，卻遭對方反抗，雙方一度駁火，警方最後成功壓制兩嫌，並查獲相關贓證物。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市警方鎖定一販毒集團，昨晚發現集團成員現蹤西門町，便緊盯跟蹤到新北市中和區，見時機成熟要攔查時卻遭對方持刀反抗，引發雙方開槍駁火，警方最後成功壓制兩嫌。



台北市警察局士林分局昨天執行護城掃槍及安居專案，並由專案人員鎖定以41歲江姓男子和32歲陳姓男子為首的販毒集團，昨晚10時許發現他們現蹤北市西門町中華路一段。



警方立即緊盯、跟蹤，一行人在昨晚11時10分來到新北市中和區景平路與連勝路口時，員警見時機成熟，便展開攔截盤查，未料陳男竟持折疊刀反抗，江男則持槍向警方開一槍。



由於當下狀況緊迫，專案員警立即回擊4發，並奮勇壓制逮獲江男及陳男兩人，現場查獲1支手槍、3發子彈及安非他命7包（重7.54公克）。



警方表示，槍戰過程中無人受傷，詢後將兩男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及殺人未遂等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時持續追溯槍、毒上源。1070123