慶富歇業與否 加工區：最遲29日認定

慶富集團積欠勞工薪資案，23日召開第4次勞資爭議調解會議，被欠薪員工到慶富集團總部拉布條抗議，要求慶富董事長陳慶男出來面對。中央社記者王淑芬攝 107年1月23日

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄23日電）慶富集團積欠勞工薪資案，高市府勞工局長鄭素玲今天表示，若能認定慶富歇業，員工就能向勞保局申請工資墊償；加工出口區管理處副處長楊伯耕說，最遲29日做出認定結果。



勞工局今天召開慶富集團的第4次勞資爭議調解會議，共受理慶富44名員工申請調解，爭議有欠薪、未繳勞保、終止契約等。多數員工被慶富欠薪3個月，希望公司能清償，讓員工好過年。



出席勞資協調會的慶富員工曾振馨控訴慶富公司無情對待員工，質疑勞工局漠視勞工權益，也不滿市府和民意代表不積極介入協調。



被欠薪的員工要求政府儘快認定慶富歇業事實才能讓勞工領到工資墊償。包括加工出口區、勞保局、台水、台電、國稅局等單位上午都派員到慶富集團總部進行歇業認定，一度遭到慶富發言人楊月華的阻擋，隨行的慶富員工和楊月華相互指控對方沒有代表性。



楊伯耕等人針對慶富的水電費做比對，國稅局也說慶富一月份未購買發票。楊伯耕認為慶富與過去的營運狀況有很大的落差，最遲29日會針對慶富歇業與否做認定。



鄭素玲告訴中央社記者，如果能趕快認定慶富歇業，員工就能向勞保局申請工資墊償。勞工局限慶富1月31日前給付欠薪，逾期將依勞基法裁罰新台幣150萬元。勞工局已對慶富累計裁處245萬元。



在慶富工作10多年員工的家屬控訴慶富欠薪3個多月，致家人要靠借貸過日子，直指「欠員工薪資的人不得好死。」憤怒的員工更不滿高雄市立委只是雷聲大雨點小，對慶富案應付應付而已，員工才會找立委黃國昌協助。



不過，勞工局事後發布新聞稿譴責慶富未派員出席調解會；也不滿立委黃國昌未持合法委任書出席協調會，不符程序，在協調會上片面發言影響調解會議。1070123





勞工局23日召開慶富集團第4次勞資爭議調解會議，慶富員工曾振馨控訴慶富公司無情對待員工，積欠薪資與資遣費，讓他的生活和工作面臨停擺。中央社記者王淑芬攝 107年1月23日