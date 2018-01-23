警官人事案 葉超鴻接北市刑大大隊長

內政部警政署23日再公布多名重要警職人事案，其中高雄市警察局刑警大隊大隊長葉超鴻將調任台北市警察局刑警大隊大隊長，預計25日辦理交接。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）警政署繼17日公布51名高階警官人事案後，今天再公布47名重要警職人事案，其中，高雄市警察局刑警大隊大隊長葉超鴻調任台北市警察局刑警大隊大隊長，25日辦理交接。



警政署今天發布新聞稿表示，警政署長陳家欽基於現階段推動治安工作需要，針對重要警職人事進行調整，包括台灣警察專科學校主秘、警政署警監督察及直轄市政府警察局警政監、分局長和大隊長等，已經內政部核定，統一25日辦理交接。



其中，高雄市警察局刑警大隊大隊長葉超鴻調任台北市警察局刑警大隊大隊長，其遺缺由警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長侯東輝調任。



相關人事異動名單如下：



台灣警察專科學校訓導處主任徐燕輝陞任台灣警察專科學校主秘。



警政署防治組科長郭瑞權陞任警政署督察室督察。



警政署秘書室科長徐歆陞任警政署督察室督察。



警政署後勤組科長洪錫進陞任警政署督察室督察。



警政署人事室科長張義昌陞任警政署督察室督察。



警政署航空警察局督察長陳進吉陞任警政署督察室督察。



台中市警察局烏日分局分局長林文貴陞任台北市警察局警政監。



台中市警察局東勢分局分局長吳耀南調任台中市警察局烏日分局分局長。



台中市警察局保安警察大隊大隊長蔡元戎調任台中市警察局東勢分局分局長。



台中市警察局公共關係室主任陳家銘調任台中市警察局保安警察大隊大隊長。



桃園市警察局督察室警政監余輝茂調任台中市警察局警政監。



台南市警察局第五分局分局長黃光榮陞任台南市警察局警政監。



台南市警察局第六分局分局長吳清飛調任台南市警察局第五分局分局長。



台南市警察局佳里分局分局長黃勝智調任台南市警察局第六分局分局長。



台南市警察局玉井分局分局長楊華中調任台南市警察局佳里分局分局長。



桃園市警察局保安科科長陳保安調任台南市警察局玉井分局分局長。



警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長梁原銘陞任高雄市警察局警政監。



警政署刑事警察局偵查第二大隊大隊長林淵城陞任警政署刑事警察局警政監兼毒品查緝中心主任。



高雄市警察局刑事警察大隊大隊長葉超鴻調任台北市警察局刑事警察大隊大隊長。



警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長侯東輝調任高雄市警察局刑事警察大隊大隊長。



新北市警察局土城分局分局長王順益調任新北市警察局海山分局分局長。



新北市警察局保安科科長余昭俊調任新北市警察局土城分局分局長。



新北市警察局淡水分局分局長林富助調任新北市警察局新店分局分局長。



台北市警察局秘書室主任劉炯炫調任新北市警察局淡水分局分局長。



新北市警察局瑞芳分局分局長黃建榮調任新北市警察局刑事警察大隊大隊長。



警政署國道公路警察局督訓科督察長謝宗宏調任新北市警察局瑞芳分局分局長。



桃園市警察局中壢分局分局長廖高江調任桃園市警察局桃園分局分局長。



桃園市警察局楊梅分局分局長翁群能調任桃園市警察局中壢分局分局長。



桃園市警察局大園分局分局長劉印宮調任桃園市警察局楊梅分局分局長。



桃園市警察局大溪分局分局長林信雄調任桃園市警察局大園分局分局長。



高雄市警察局楠梓分局分局長陳百祿調任桃園市警察局大溪分局分局長。



台南市警察局歸仁分局分局長鄭榮崑調任台南市警察局第一分局分局長。



台南市警察局第四分局分局長梁仁輝調任台南市警察局歸仁分局分局長。



台南市警察局麻豆分局分局長蔡進閱調任台南市警察局第四分局分局長。



台南市警察局學甲分局分局長楊青垂調任台南市警察局麻豆分局分局長。



台南市警察局保安警察大隊大隊長陳錦文調任台南市警察局學甲分局分局長。



台南市警察局人事室主任翁誌宏調任台南市警察局保安警察大隊大隊長。



高雄市警察局小港分局分局長黃文哲調任高雄市警察局三民第二分局分局長。



高雄市警察局六龜分局分局長陳世煌調任高雄市警察局小港分局分局長。



警政署公共關係室科長楊川調任高雄市警察局六龜分局分局長。



高雄市警察局左營分局分局長李謀旺調任高雄市警察局鳳山分局分局長。



高雄市警察局林園分局分局長蔡文峰調任高雄市警察局左營分局分局長。



高雄市警察局湖內分局分局長陳杏結調任高雄市警察局林園分局分局長。



警政署後勤組科長孫成儒調任高雄市警察局湖內分局分局長。



高雄市警察局旗山分局分局長陳錦坤調任高雄市警察局楠梓分局分局長。



高雄市警察局保安警察大隊大隊長洪振順調任高雄市警察局旗山分局分局長。



高雄市警察局公共關係室主任陳文耀調任高雄市警察局保安警察大隊大隊長。1070123