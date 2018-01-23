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沒准考證神桌供證件影本 考生個資外露

發稿時間：2018/01/23 17:48

最新更新：2018/01/23 18:38

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107學年大學學科能力測驗首度取消製發准考證，多名祈求考運的考生近日在宜蘭市文昌廟祭拜文昌帝君時，只能將身分證影本與供品一起祭拜，個資都外露。中央社記者沈如峰宜蘭攝　107年1月23日107學年大學學科能力測驗首度取消製發准考證，多名祈求考運的考生近日在宜蘭市文昌廟祭拜文昌帝君時，只能將身分證影本與供品一起祭拜，個資都外露。中央社記者沈如峰宜蘭攝　107年1月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）107學年大學學科能力測驗將登場，但今年首度取消製發准考證，宜蘭有多名考生為求考運，只能將有效證件影印後與供品一起祭拜文昌帝君，個資都外露。

宜蘭縣警察局礁溪警分局長陳宇桓今天提醒，個資外露很容易被有心人士盜用，為避免不必要困擾，建議考生可隱去相關重要資料，只留考生個人大頭照片即可，畢竟心誠則靈。

107學年大學學科能力測驗將於1月26、27日登場，大學入學考試中心這次首度取消製發准考證，包括高中英聽測驗、學測和指考，改寄發考試通知，但考生須攜帶有效證件正本應試。

往年大考前夕，許多考生除積極準備應考之外，還會將准考證影印後，與供品一起祭拜文昌帝君。這類供品包含象徵勤勞與勤學的芹菜、充滿勝算的蔥與蒜、代表好彩頭或是包中的菜頭、包子與粽子。這類准考證除照片、姓名與准考證號碼之外，通常沒有詳細的個人資料。

近日在宜蘭市文昌廟供桌上，有不少考生與家長祭拜許多供品，向文昌帝君祈求好考運，成績高分，但往年附上的准考證影印本已不再見到，取而代之的除有考試通知單之外，還有考生各式有效證件影印本，其中種類最多的就是身分證影印本，但可能是考生不介意，許多人的身分證字號、出生年月日與居住地址全都露，引發個資外洩問題。1070123

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