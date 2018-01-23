/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇
>rss

搶銀樓金項鍊 男難逃法網出面投案

發稿時間：2018/01/23 18:11

最新更新：2018/01/23 18:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
一名男子22日晚前往台中市西屯路一家銀樓假借要購買金飾，伺機搶奪一條金項鍊後變裝逃逸，在台中市警方查緝下，涉案男子（中）自覺難逃法網，23日下午主動投案。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月23日一名男子22日晚前往台中市西屯路一家銀樓假借要購買金飾，伺機搶奪一條金項鍊後變裝逃逸，在台中市警方查緝下，涉案男子（中）自覺難逃法網，23日下午主動投案。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市西屯路一家銀樓昨晚遭一名男子假借購物方式，伺機搶奪一條金項鍊後變裝逃逸。台中市警方查緝後，涉案男子今天下午主動投案，全案依搶奪罪嫌移送法辦。

台中市政府警察局第六分局指出，一名身穿胸前有白色短條紋黑色外衣、藍色牛仔褲、戴著黑框眼鏡的男子，昨晚前往銀樓假借要購買金飾，利用店員將金飾放在桌上時，徒手搶走一條金項鍊，價值約新台幣5萬元，得逞後騎著偷來的機車往光明路方向逃逸。

第六分局據報趕赴現場追緝，嫌疑人為求順利脫逃，除變裝外並棄車逃逸，案經專案小組調閱監視器影像畫面分析、比對，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方發現，男子案發前即曾多次到現場勘察地形，除尋找做案用機車外，並已擬定逃逸路線，經警方擴大搜查，很快鎖定嫌疑人做案路線及行蹤。

在警方布建查緝下，嫌疑人自覺難逃法網，下午2時30分主動投案，經調閱監視器影像畫面比對，確認嫌疑人即做案歹徒。全案訊後依涉嫌搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦，並追查是否涉及其他刑案。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP