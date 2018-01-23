搶銀樓金項鍊 男難逃法網出面投案

一名男子22日晚前往台中市西屯路一家銀樓假借要購買金飾，伺機搶奪一條金項鍊後變裝逃逸，在台中市警方查緝下，涉案男子（中）自覺難逃法網，23日下午主動投案。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市西屯路一家銀樓昨晚遭一名男子假借購物方式，伺機搶奪一條金項鍊後變裝逃逸。台中市警方查緝後，涉案男子今天下午主動投案，全案依搶奪罪嫌移送法辦。



台中市政府警察局第六分局指出，一名身穿胸前有白色短條紋黑色外衣、藍色牛仔褲、戴著黑框眼鏡的男子，昨晚前往銀樓假借要購買金飾，利用店員將金飾放在桌上時，徒手搶走一條金項鍊，價值約新台幣5萬元，得逞後騎著偷來的機車往光明路方向逃逸。



第六分局據報趕赴現場追緝，嫌疑人為求順利脫逃，除變裝外並棄車逃逸，案經專案小組調閱監視器影像畫面分析、比對，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。



警方發現，男子案發前即曾多次到現場勘察地形，除尋找做案用機車外，並已擬定逃逸路線，經警方擴大搜查，很快鎖定嫌疑人做案路線及行蹤。



在警方布建查緝下，嫌疑人自覺難逃法網，下午2時30分主動投案，經調閱監視器影像畫面比對，確認嫌疑人即做案歹徒。全案訊後依涉嫌搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦，並追查是否涉及其他刑案。1070123