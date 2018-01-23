做台勞不做的 逃逸外勞逐年攀升

屏東勞工處人員23日受訪表示，逃逸外勞逐年攀升，做的都是台灣人不要做的工作。圖為屏東枋寮東海派出所23日表示，在一處工地查獲4名逃逸外勞並帶回偵訊。（東海派出所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）海巡署昨晚在屏東枋寮查獲18名越南男女每人花7000美元偷渡來台打工，他們多是曾逃逸被遣送回國外勞。屏東勞工處人員表示，逃逸外勞逐年攀升，做的都是台灣人不要做的工作。



海巡單位昨晚會同高雄檢警在屏東枋寮外海在一艘遊艇上查獲載18名越南籍男女要偷渡來台打工。海巡署指出，18人都是曾在台工作逃逸的外勞，被遣送回國後，借貸花了7000美元要再度來台打工。



屏東縣政府勞工處人員今天接受中央社記者採訪表示，根據勞動部統計，目前全國至少超過5萬名逃逸外籍勞工在台非法打工。屏東縣去年就有470名逃逸外勞，其中244人是越南籍，其餘是印尼籍；今年至今有25名外勞逃逸。



勞工處人員說，越南籍外勞多是工廠工人，會逃逸多是因工作環境不佳，或工廠沒有加班可做。尤其去年一例一休實施後，許多工廠減少加班，間接影響逃逸外勞人數增加。



這名勞工處人員分析，工廠外勞在工廠的薪水與本勞一樣，大約新台幣2萬2000元到3萬元，如果再加上加班費有可能再加1萬元；但少了加班費，讓外勞想非法打工，因為非法打工工資以日計，一天約800元到1200元，這也是為何外勞願花7000美元（約20萬台幣）來台打工原因，他們只要做一年就賺回來了。



勞工處人員指出，南部地區逃逸外勞的工作以農務居多，缺工農民冒險雇用逃逸外勞，也有許多外勞在工地打工，有些民宿也會雇用逃逸外勞，墾丁大街的商販也多次被抓到雇用逃逸外勞，還有知名滷味店一次雇用4、5名逃逸外勞，警方上個月也在漁市場抓到2名逃逸外勞。逃逸外勞每天工資1100元，他們做的工作都是本國勞工不願意做的。



另名曾經承辦外勞業務的勞工處人員說，逃逸外勞抓不勝抓，曾經經辦過一名在清潔公司被查獲的「失蹤」外配，她已經非法打工10多年，因為清潔公司並沒有細究她的身份。



勞工處人員表示，逃逸外勞人數每年攀升，若是被抓到，依就業服務法，雇主視雇用人數罰15萬元至75萬元，如果只雇用一人多罰15萬元；而逃逸的外勞雖然依規定最低罰3萬元，但他們一被抓到，約一週就被遣送回國，根本來不及罰，至今從來沒有罰過逃逸外勞。1070123