/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇
>rss

做台勞不做的 逃逸外勞逐年攀升

發稿時間：2018/01/23 18:23

最新更新：2018/01/23 18:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東勞工處人員23日受訪表示，逃逸外勞逐年攀升，做的都是台灣人不要做的工作。圖為屏東枋寮東海派出所23日表示，在一處工地查獲4名逃逸外勞並帶回偵訊。（東海派出所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月23日屏東勞工處人員23日受訪表示，逃逸外勞逐年攀升，做的都是台灣人不要做的工作。圖為屏東枋寮東海派出所23日表示，在一處工地查獲4名逃逸外勞並帶回偵訊。（東海派出所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）海巡署昨晚在屏東枋寮查獲18名越南男女每人花7000美元偷渡來台打工，他們多是曾逃逸被遣送回國外勞。屏東勞工處人員表示，逃逸外勞逐年攀升，做的都是台灣人不要做的工作。

海巡單位昨晚會同高雄檢警在屏東枋寮外海在一艘遊艇上查獲載18名越南籍男女要偷渡來台打工。海巡署指出，18人都是曾在台工作逃逸的外勞，被遣送回國後，借貸花了7000美元要再度來台打工。

屏東縣政府勞工處人員今天接受中央社記者採訪表示，根據勞動部統計，目前全國至少超過5萬名逃逸外籍勞工在台非法打工。屏東縣去年就有470名逃逸外勞，其中244人是越南籍，其餘是印尼籍；今年至今有25名外勞逃逸。

勞工處人員說，越南籍外勞多是工廠工人，會逃逸多是因工作環境不佳，或工廠沒有加班可做。尤其去年一例一休實施後，許多工廠減少加班，間接影響逃逸外勞人數增加。

這名勞工處人員分析，工廠外勞在工廠的薪水與本勞一樣，大約新台幣2萬2000元到3萬元，如果再加上加班費有可能再加1萬元；但少了加班費，讓外勞想非法打工，因為非法打工工資以日計，一天約800元到1200元，這也是為何外勞願花7000美元（約20萬台幣）來台打工原因，他們只要做一年就賺回來了。

勞工處人員指出，南部地區逃逸外勞的工作以農務居多，缺工農民冒險雇用逃逸外勞，也有許多外勞在工地打工，有些民宿也會雇用逃逸外勞，墾丁大街的商販也多次被抓到雇用逃逸外勞，還有知名滷味店一次雇用4、5名逃逸外勞，警方上個月也在漁市場抓到2名逃逸外勞。逃逸外勞每天工資1100元，他們做的工作都是本國勞工不願意做的。

另名曾經承辦外勞業務的勞工處人員說，逃逸外勞抓不勝抓，曾經經辦過一名在清潔公司被查獲的「失蹤」外配，她已經非法打工10多年，因為清潔公司並沒有細究她的身份。

勞工處人員表示，逃逸外勞人數每年攀升，若是被抓到，依就業服務法，雇主視雇用人數罰15萬元至75萬元，如果只雇用一人多罰15萬元；而逃逸的外勞雖然依規定最低罰3萬元，但他們一被抓到，約一週就被遣送回國，根本來不及罰，至今從來沒有罰過逃逸外勞。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP