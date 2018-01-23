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不滿逼退老郵差 基隆郵局：純屬誤會

發稿時間：2018/01/23 18:26

最新更新：2018/01/23 18:51

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基隆郵局快捷股數十名郵差不滿人力調度，23日掛出白布條寫上「逼退老郵差」。基隆郵局表示，純屬誤會，總公司正評估希望能將每位員工工作量取得平衡點，沒有要裁員或逼退員工。中央社記者王朝鈺攝　107年1月23日基隆郵局快捷股數十名郵差不滿人力調度，23日掛出白布條寫上「逼退老郵差」。基隆郵局表示，純屬誤會，總公司正評估希望能將每位員工工作量取得平衡點，沒有要裁員或逼退員工。中央社記者王朝鈺攝　107年1月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆郵局快捷股數十名郵差不滿人力調度，今天掛出白布條寫上「逼退老郵差」。基隆郵局表示，純屬誤會，沒有要裁員或逼退員工，總公司正評估希望能平均分配勞役。

中華郵政工會基隆分會勞工主委王殿文說，總公司以郵件量不夠為由要裁減人力，已連續3年每年都派5人稽核小組前來視察，去年才調整一次今年才1月又來，擔心又要調整人力和工作量。

他說，以前最多有80、90名郵差，快捷股目前只剩40多人，有老郵差被逼到生病申請退休，時常週六更是忙到沒時間上廁所又要趕著出門，甚至有員工途中發生心肌梗塞差點喪命。

基隆郵局郵務科長吳東鎔表示，「純屬誤會」，總公司稽核今天除利用機會協助改善工作流程外，同時了解人力安排，目標希望能將每位員工工作量取得平衡點。

吳東鎔指出，受到一例一休影響，加上某宅配公司週日不送貨，業務量轉到郵局，使得無論快捷股或投遞股包裹段工作量增加不少，快捷股目前早班平均6人要送250件，晚班11人要送300多件，而投遞股包裹段8名員工每天要送1300多件包裹，總公司正評估在既有人力上，平均分配兩個單位員工的工作量。

吳東鎔說，相關人力調整仍在研議中，還沒有定案，基隆郵局會將員工心聲向總公司反映，總公司沒有要裁員或逼退員工，員工出勤也符合勞動基準法規定。1070123

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