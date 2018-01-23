15億本票債權官司 陳慶男一審敗訴

（中央社記者程啟峰高雄23日電）慶富董事長陳慶男開新台幣15億元本票給前執行長簡良鑑，委請對方向金主借款，被簡良鑑主張票據債權後，陳慶男提告確認本票債權不存在，一審今天宣判，陳慶男敗訴，全案可上訴。



高雄地方法院下午5時宣判本案，隨後發布判決摘要指出，陳慶男主張簽發票面金額15億元的本票給簡良鑑，是為委請簡良鑑持該本票向金主借款，反被對方以執票人身分對他主張票據權利，因此請求確認簡良鑑持有的本票債權不存在。



簡良鑑則指稱，他與陳慶男原本是合作夥伴，藉由慶富公司參與國防部獵雷艦採購案，後來因故與陳慶男提前終止合作，雙方於是協議將陳慶男因獵雷艦採購案原可分配的權益，以15億元價格讓售予他，雙方當時也有簽立買賣契約書，這件15億元本票就是陳慶男應給付價金的擔保。



承審法官認為，陳慶男無法舉證是為委託簡良鑑向金主借款才簽發這件15億元本票，也不能證明以這15億元買受簡良鑑依採購案可分配權益的買賣契約是假的，而導致買賣契約無效。



法官並認為，陳慶男以簡良鑑未履行買賣契約中應履行的義務，主張暫時不履行本票發票人責任，否認本件15億元本票債權存在，在法律上並無依據。



法官因此認定陳慶男依票據法規定，仍須依票載文義負擔本票發票人責任，他請求確認簡良鑑持有的本票債權不存在無理，應予駁回。1070123