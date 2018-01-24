李進良醫美診所病患猝死 4名醫護送辦

台北市警察局大安分局敦化南路派出所副所長鄭俊廷（圖）24日說明，藝人小禎的先生、整形醫師李進良所開設的醫美診所，23日晚間6時許發生42歲中國大陸籍馬女在進行醫美療程猝死，送醫仍不治。中央社記者黃麗芸攝 107年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）藝人小禎的先生、整形醫師李進良所開設的醫美診所，昨晚6時許發生42歲中國大陸籍馬女在進行醫美療程猝死，送醫仍不治，警方將醫師和麻醉師等4人依業務過失致死罪嫌送辦。



台北市警察局大安分局敦化南路派出所副所長鄭俊廷今天接受媒體聯訪時表示，昨晚接獲通報，指大安區一間醫美診所有病患需救治，經員警到場了解時，女性病患已送醫搶救，但醫生急救無效，宣告不治。



鄭俊廷說，在場醫療人員包括主治醫師、麻醉師和兩名護理師等4人都表示，事發當下是在進行相關醫美療程，且依程序進行手術，目前已依業務過失致死罪嫌送請檢察官偵辦，同時也會再詳細追查實際情形。



此外，也已通知診所負責人李進良到案說明，以進一步釐清案情。



據了解，馬姓女病患是以商務名義，來台進行醫美治療，先前也曾來台進行過相關醫美療程；現年43歲的劉姓主治醫師主治項目包括胃水球減肥法、雷射溶脂和抽脂補脂、縫/割雙眼皮等。



目前警方已聯絡死者家屬來台，協助處理後續相關事宜。1070124