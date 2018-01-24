龍發堂案 住持告高市衛生局長涉妨害名譽

（中央社記者陳朝福高雄24日電）龍發堂住持釋心善不滿高雄市衛生局長黃志中在臉書留言「沒有毒氣室的集中營」，今天到雄檢提告涉妨害名譽。黃志中否認，表示無指名也未針對特定團體，勿斷章取義或過多揣測。



釋心善由律師和多名堂眾家屬陪同至高雄地檢署按鈴申告，她說，黃志中在臉書（Facebook）留言，並於下方多次留言提及有關傳染病與堂眾安置一事，明顯直指龍發堂，除嚴重傷害龍發堂名譽外，更對堂眾與家屬造成二度傷害。



釋心善表示，黃志中曾多次在臉書發文，直接指名是針對龍發堂而發，並屢以「恥辱」字眼辱罵龍發堂，不知與專業討論與協助何關，身居高位竟如此輕率言論，已嚴重污衊龍發堂數十年來默默為精神障礙者付出心意，龍發堂要的只是最卑微的公道與真相。



對於採取法律行動，釋心善說，僅針對黃志中個人的不當違法行為予以究責，對衛生局其他相關人員協助防疫與安置堂眾就醫銘感五內，也籲請黃志中能勇於認錯，公開對龍發堂、堂眾與家屬道歉，彌平傷痛。



黃志中去年底在個人臉書貼文稱「沒有毒氣室的集中營，因為著宗教的形影就會比較文明？」，昨天被釋心善等人質疑暗喻龍發堂，因此今天至雄檢提告涉妨害名譽。



對此，黃志中否認，並表示無指名也未針對特定團體，勿斷章取義或過多揣測。



龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，高雄市衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，除陸續移置堂眾，並發現龍發堂陳報的資料疑有堂眾死因登載不實情形，雄檢日前獲報偵辦並搜索，釋心善、監院釋心賢以及為堂眾看診的醫院負責人溫有諒，訊後依涉犯妨害自由、偽造文書等罪嫌，各以新台幣30萬元交保。1070124