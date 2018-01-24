/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

龍發堂案 住持告高市衛生局長涉妨害名譽

發稿時間：2018/01/24 11:50

最新更新：2018/01/24 11:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳朝福高雄24日電）龍發堂住持釋心善不滿高雄市衛生局長黃志中在臉書留言「沒有毒氣室的集中營」，今天到雄檢提告涉妨害名譽。黃志中否認，表示無指名也未針對特定團體，勿斷章取義或過多揣測。

釋心善由律師和多名堂眾家屬陪同至高雄地檢署按鈴申告，她說，黃志中在臉書（Facebook）留言，並於下方多次留言提及有關傳染病與堂眾安置一事，明顯直指龍發堂，除嚴重傷害龍發堂名譽外，更對堂眾與家屬造成二度傷害。

釋心善表示，黃志中曾多次在臉書發文，直接指名是針對龍發堂而發，並屢以「恥辱」字眼辱罵龍發堂，不知與專業討論與協助何關，身居高位竟如此輕率言論，已嚴重污衊龍發堂數十年來默默為精神障礙者付出心意，龍發堂要的只是最卑微的公道與真相。

對於採取法律行動，釋心善說，僅針對黃志中個人的不當違法行為予以究責，對衛生局其他相關人員協助防疫與安置堂眾就醫銘感五內，也籲請黃志中能勇於認錯，公開對龍發堂、堂眾與家屬道歉，彌平傷痛。

黃志中去年底在個人臉書貼文稱「沒有毒氣室的集中營，因為著宗教的形影就會比較文明？」，昨天被釋心善等人質疑暗喻龍發堂，因此今天至雄檢提告涉妨害名譽。

對此，黃志中否認，並表示無指名也未針對特定團體，勿斷章取義或過多揣測。

龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，高雄市衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，除陸續移置堂眾，並發現龍發堂陳報的資料疑有堂眾死因登載不實情形，雄檢日前獲報偵辦並搜索，釋心善、監院釋心賢以及為堂眾看診的醫院負責人溫有諒，訊後依涉犯妨害自由、偽造文書等罪嫌，各以新台幣30萬元交保。1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP